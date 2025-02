Um dos assuntos mais comentados antes mesmo da estreia de Neymar pelo Santos, era a perseguição de faltas que o jogador poderia sofrer em campo. Na sua estreia com a camisa santista, enfrentando o Botafogo-SP na Vila Belmiro, Neymar entrou em campo no segundo tempo já sofrendo três faltas em sequência, esquentando os ânimos dos torcedores do Peixe.

Durante sua carreira, o jogador foi pauta de discussão por sofrer muitas faltas, como foi visto em sua participação na Copa do Mundo de 2022, onde estabeleceu um recorde de faltas sofridas na primeira rodada.

Histórico de Neymar com alto número de faltas sofridas

Na Copa do Mundo Rússia em 2018, Neymar foi o jogador que mais sofreu faltas na competição, com 26 em cinco jogos. No Mundial de 2014, o atacante perdeu os jogos finais após sofrer uma lesão na lombar provocada por uma joelhada de Zúñiga, na vitória do Brasil sobre a Colômbia, por 2 a 1, nas quartas de final.

