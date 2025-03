Endrick, do Real Madrid, lidera estatística surpreendente em La Liga

Relacionado para o duelo com o Leganés deste sábado (29), Endrick ainda busca se firmar no Real Madrid. Para isso, o brasileiro quer demonstrar o mesmo faro artilheiro que o credenciou a titular absoluto do Palmeiras no título do Brasileirão de 2023. E esforço não falta: o atacante de 18 anos é quem precisa de menos minutos para finalizar entre todos os atletas (mínimo de 50% dos jogos disputados) de La Liga, o Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogadores com mais finalizações a cada 90 minutos em La Liga

7.8 - Endrick (Real Madrid)

4.5 - Kylian Mbappé (Real Madrid)

4.3 - Toni Martínez (Alavés)

4.0 - Robert Lewandowski (Barcelona)

3.9 - Pau Victor (Barcelona)

3.9 - Alexander Sørloth (Atlético)

3.9 - Lamine Yamal (Barcelona)

3.9 - Ángel Correa (Atlético)

3.8 - Ayoze Pérez (Villareal)

3.8 - Abdón Prats (Mallorca)

continua após a publicidade

Ao todo, porém, foram apenas 13 finalizações e um gol de Endrick na competição. Apesar de ter participado de 16 dos 28 jogos do Real Madrid na atual edição de La Liga, o brasileiro soma 149 minutos em campo, menos de duas partidas completas.

O principal destaque do ex-Palmeiras com a camisa do gigante espanhol é a Copa do Rei da atual temporada. Nessa competição, teve oportunidades mais expressivas, com quatro gols em quatro jogos. Nas quatro partidas disputadas, somou 285 minutos em campo, bem superior ao somatório de todos os 16 duelos de La Liga.

continua após a publicidade

Endrick comemora gol marcado contra a Real Sociedad no jogo mais recente da Copa do Rei (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, dá veredito sobre acerto com a Seleção Brasileira

Endrick relacionado para Real Madrid x Leganés

Real Madrid e Leganés se enfrentam às 17h (de Brasília) deste sábado (29), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 29ª rodada de La Liga. Os Merengues continuam a perseguição ao rival Barcelona, líder do campeonato com três pontos de vantagem. A lista de relacionados de Carlo Ancelotti para o duelo inclui os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Veja abaixo.

Goleiros: Lunin, Fran González e Sergio Mestre.

Defensores: Alaba, Lucas V., Vallejo, Fran García, Rüdiger, Asencio e Diego Aguado.

Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modrić, Tchouameni e Arda Güler.

Atacantes: Vini Jr, Mbappé, Rodrygo, Endrick e Brahim.