Questionado por Romário, durante entrevista especial com a Seleção Brasileira em seu quadro "De cara com o cara", Endrick respondeu como se sente sobre ser reserva no Real Madrid. Apesar de ter poucos minutos, o jovem revelou não se incomodar com as poucas oportunidades e afirmou que o Real Madrid já tem os "três melhores do mundo" a disposição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não me incomodo nem um pouco. Como eu te falei, eu mudei muito a minha mentalidade, então mesmo que eu não esteja jogando muito, sempre que jogo eu faço gol, ajudo minha equipe, então para mim é um privilégio estar num clube tão grande quanto o Real Madrid - Respondeu Endrick para Romário sobre titularidade no Real Madrid.

continua após a publicidade

- Jogo com os melhores do mundo, os três melhores do mundo são o nosso trio de ataque: Rodrygo, Mbappé e Vini Jr. Estar com os melhores, sempre aprendendo, é uma sensação inexplicável! Eu só tenho 18 anos, ainda tenho que desfrutar muito da vida e do futebol. E é isso que eu estou fazendo - concluiu.

➡️ Em entrevista a Romário TV, Endrick admite ter medo de não ir para Copa do Mundo

Endrick com a Seleção Brasileira

Endrick já deixou sua marca em partidas internacionais, marcando contra equipes como Inglaterra e Espanha. Ele vê a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, como um objetivo primordial. Sua trajetória, incluindo uma participação na Copa América, destaca seu potencial como figura central no futebol mundial nos próximos anos.

continua após a publicidade

A participação de Endrick na Seleção não se limita ao aspecto esportivo. Ela também se alinha com estratégias comerciais, visando fortalecer sua marca pessoal e expandir patrocínios. O atacante é um dos principais nomes da New Balance, marca que busca fortalecer presença no Brasil.

➡️ Rodrygo comenta ‘pacto’ do Real Madrid e revela detalhes do vestiário