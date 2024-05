Endrick encara com bons olhos a provável concorrência com Mbappé na Espanha







Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 12:07 • Madrid (ESP)

Futuro reforço do Real Madrid e uma das esperanças do futebol brasileiro, o atacante Endrick encara com naturalidade a provável concorrência com Mbappé no clube espanhol.

Endrick vê com bons olhos a possível parceria com Mbappé no Real Madrid (Cesar Greco/Palmeiras)

Em entrevista ao jornal As, da Espanha, Endrick falou sobre o francês e como isso pode ajudar no seu desenvolvimento como atleta.

- Em um grupo vencedor, nenhum jogador é uma ameaça para o outro. O melhor clube do mundo sempre tem que buscar os melhores em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e disputar uma posição com eles só vai me fazer melhorar, alcançar um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são as metas mais importantes - disse Endrick.

Confira mais trechos da entrevista

A Champions League é uma meta para Endrick?

"Mais do que querer, é obrigatório ser campeão da Europa se estiver no Real. A Champions é um torneio em que o Real sempre pensa, e o time não deve começar a temporada com nenhum outro objetivo."

Bola de Ouro é um sonho?

"É a consequência de ter tido sucesso em vários anos, na forma de títulos, pelos quais vou trabalhar, mas eu sei que não é o principal. O clube sempre é o principal"

Contato com Carlo Ancelotti e Florentino Pérez

"Estive com eles em Madri. Me deixaram muito tranquilo e confiante para quando chegar [ao Real Madrid]. Eles me disseram que estão acompanhando meus jogos no Palmeiras e que serei muito bem recebido"

Relação e conselhos da dupla Vini Jr e Rodrygo para Endrick

"É muito boa. São jovens, também brasileiros, que se adaptaram muito bem tanto à cidade como ao clube e à forma de jogar na Espanha. A história deles é uma inspiração para mim e sei que vão me ajudar muito."



