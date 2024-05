Quanto o Palmeiras ainda pode receber com a venda de Endrick ao Real Madrid?

⚽ Metas alcançadas por Endrick



Como marcou 20 gols desde que teve a venda sacramentada, em dezembro de 2022, Endrick garantiu € 10 milhões (R$ 55 milhões) ao Palmeiras. Uma das cláusulas do contrato prevê que o Real Madrid pagará € 2,5 milhões (R$ 13,8 milhões) a cada cinco gols que ele marcar até junho de 2027.



O Verdão também garantiu mais € 1,25 milhão (R$ 7 milhões) pela convocação de Endrick à Seleção Brasileira principal no começo do ano. Desta forma, dos € 12,5 milhões possíveis na primeira parte das metas, € 11,25 milhões já foram garantidos.



O valor restante pode ser atingido caso Endrick faça uma partida como titular pela Seleção ou marque mais cinco gols nos próximos três anos.