Real Madrid já tem estrelas favoritas para substituir Kroos

(Foto: Michaela STACHE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 10:13 • Madri (ESP)

Após Toni Kroos anunciar sua aposentadoria do futebol no encerramento desta Eurocopa, o Real Madrid coloca novas estrelas no radar para substituir o alemão: Kimmich, do Bayern, e Rodri, do Manchester City foram os nomes para repor a perda do meio-campista.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao se despedir das quatro linhas, Kroos deixará uma lacuna enorme no mundo do futebol, já que foi, indiscutivelmente, um dos jogadores mais marcantes da geração. Multicampeão por Bayern, Real Madrid e Seleção Alemã, o craque pendura as chuteiras aos 34 anos.

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!

Os Merengues sempre se mostraram eficientes e ágeis no mercado de transferências, renovando as lendas e repondo com novos craques. Segundo o jornal espanhol 'AS', Kimmich, jogador de 29 anos que atuou pelo Bayern de Munique nas semifinais da Champions League contra o próprio time espanhol, tem contrato com o clube bávaro até o junho de 2025 e uma renovação ainda não foi proposta pelo clube alemão.

Enquanto outra opção que os madrilenhos gostam é Rodri. O capitão da Seleção Espanhola é uma das peças fundamentais do City de Pep Guardiola e concluiu mais uma temporada com números sensacionais, além de ter sindo o quinto na última Bola de Ouro e ter marcado o gol decisivo na última final da Liga dos Campeões.

➡️ Cristiano Ronaldo comenta sobre aposentadoria de Toni Kroos: ‘Que honra’

(Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Ambos são os melhores do mundo em suas posições, por isso dificilmente irão pecar na ida aos Blancos. Kimmich, aliás, com a procura do Real Madrid, deu entrevista ao jornal espanhol deixando seu futuro na Alemanha em aberto.

- No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível - disse o jogador.