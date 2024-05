Lendas do Real Madrid se emocionam com anúncio de aposentadoria de Toni Kroos: ‘Não esperava tão cedo’

Toni Kroos anunciou a aposentadoria na manhã desta terça (21). (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 15:20 • Madrid (ESP)

O anúncio da aposentadoria do volante Toni Kroos foi um choque para o futebol mundial. Aos 34 anos, o alemão afirmou que vai pendurar as chuteiras após a disputa da Eurocopa em junho deste ano e causou um verdadeiro mar de emoções entre atuais companheiros e lendas do Real Madrid, clube onde se eternizou como atleta.

No dia 1 de junho, Toni Kroos e os Merengues enfrentarão o Borussia Dortmund na final da Champions League, em Wembley, e o meia disputará sua última partida no futebol de clubes.

Veja algumas das lendas que felicitaram o craque:

Lendas do Real Madrid

CRISTIANO RONALDO

GARETH BALE

SERGIO RAMOS

CASEMIRO

MARCELO

CARVAJAL

Jogadores do elenco atual do Real Madrid também demonstraram muita emoção com o anúncio do camisa 8. Confira:

Estrelas do Real Madrid

VINI JR

RODRYGO

BELLINGHAM

COURTOIS

CAMAVINGA

TCHOUAMÉNI

RUDIGER

Toni Kroos jogará seu último jogo no Santiago Bernabéu no próximo sábado (25), diante do Real Bétis, pela última rodada de La Liga.