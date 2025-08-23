Técnico do Real Madrid explica banco para Rodrygo: ‘Única e exclusivamente’
Brasileiro não tem permanência garantida no clube espanhol
Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso explicou o motivo de Rodrygo não ter saído do banco de reservas na estreia da La Liga. Em coletiva, o treinador afirmou que conversou com o brasileiro e que é o responsável pelas tomadas de decisões da equipe.
- A temporada começou agora, quase como minha etapa aqui. Todas as decisões de jogar e fazer parte do 11 inicial são minhas, única e exclusivamente. Converso com muitos jogadores e falei com o Rodrygo também, claro.
Desde o fim da última temporada, Rodrygo vem sendo alvo de diversas especulações na janela de transferências e não tem garantida a continuidade no Real Madrid. Um dos mais interessados no passe do brasileiro é o Manchester City, mas o mercado se encerra no dia 1º de setembro.
Neste domingo (24), Rodrygo vive a expectativa de ganhar minutos no duelo em que o Real Madrid visita o Real Oviedo, pela 2ª rodada da La Liga. Com a chegada de Xabi Alonso, o camisa 11 perdeu espaço no elenco desde a disputa do Mundial de Clubes.
Rodrygo no Real Madrid de Xabi Alonso
No comando do Real Madrid há sete jogos, Xabi Alonso optou pela utilização de Rodrygo em apenas três oportunidades. O brasileiro foi titular somente na estreia do comandante diante do Al-Hilal, no Mundial de Clubes, onde deu uma assistência. O atleta também entrou nos jogos contra RB Salzburg e Dortmund, mas não somou nem 30 minutos nas duas partidas.
