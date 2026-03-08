Invasão e briga marcam vitória do Celtic sobre o Rangers na Copa da Escócia
Confusão se inicou após a classificação do Celtic, nos pênaltis
- Matéria
- Mais Notícias
O Celtic garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Escócia ao derrotar o Rangers por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. O clássico, disputado neste domingo (8) no estádio Ibrox, em Glasgow, teve seu desfecho esportivo ofuscado por uma invasão de campo generalizada e confronto físico entre as torcidas rivais logo após a cobrança decisiva, com a intervenção das forças de segurança para conter o tumulto.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolos do Barcelona podem formar dupla no comando de seleção após Copa
Futebol Internacional08/03/2026
- Fora de Campo
Europeus detonam ex-Flamengo após eliminação de equipe: ‘Deplorável’
Fora de Campo08/03/2026
- Futebol Internacional
Lateral se machuca e deve ficar de fora da convocação de Ancelotti
Futebol Internacional08/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Tumulto após o apito final
A desordem teve início no setor Broomloan Road, imediatamente após o atacante Tomas Cvancara converter a penalidade que selou a vitória visitante. Parte dos 7.500 torcedores do Celtic presentes no local ultrapassou os limites da arquibancada e entrou no gramado para celebrar o resultado. O jogo marcou o retorno da carga máxima de ingressos para a torcida visitante neste clássico, medida que não ocorria desde o ano de 2018.
Em resposta à invasão, torcedores do Rangers romperam as barreiras do setor Copland Road e avançaram em direção aos rivais e aos profissionais do clube adversário. Seguranças e policiais precisaram formar um cordão de isolamento humano para separar as facções, enquanto foguetes e outros objetos eram arremessados de ambos os lados.
Durante a confusão, um membro da comissão técnica do Celtic foi derrubado em campo, e o lateral Julian Araujo chegou a ser confrontado por invasores. A Federação Escocesa de Futebol (SFA) emitiu nota confirmando a abertura de uma investigação formal sobre o episódio, enquanto a ministra da Segurança Comunitária da Escócia, Siobhan Brown, classificou a conduta das torcidas e o uso de pirotecnia como inaceitáveis
Como foi Celtic e Rangers?
Nos 120 minutos de bola rolando, o Rangers reteve a posse de bola e dominou as ações ofensivas, registrando 24 finalizações contra apenas uma do adversário, que não acertou a meta em nenhuma oportunidade. A equipe mandante, no entanto, não conseguiu converter o volume de jogo em gols, esbarrando na forte marcação defensiva do Celtic e nas defesas do goleiro Viljami Sinisalo.
Durante a prorrogação, o zagueiro Emmanuel Fernandez chegou a balançar as redes para o Rangers, mas o árbitro Don Robertson anulou a jogada com auxílio do VAR, assinalando toque de mão do atleta no lance. Pelo lado do Celtic, o meio-campista Daizen Maeda também teve um gol invalidado por impedimento na primeira etapa.
Nos pênaltis, James Tavernier e Djeidi Gassama, do Rangers, isolaram suas cobranças, enquanto o Celtic teve 100% de aproveitamento, garantindo a vitória e a classificação dos visitantes por 4 a 2. O adversário dos Celtas será definido apenas na segunda-feira (9). O confronto ocorreu em um cenário de pressão no Campeonato Escocês, onde os dois clubes de Glasgow encontram-se cinco pontos atrás do líder Hearts.
➡️ Aposte nos jogos do futebol internacional!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias