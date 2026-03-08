O Celtic garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Escócia ao derrotar o Rangers por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. O clássico, disputado neste domingo (8) no estádio Ibrox, em Glasgow, teve seu desfecho esportivo ofuscado por uma invasão de campo generalizada e confronto físico entre as torcidas rivais logo após a cobrança decisiva, com a intervenção das forças de segurança para conter o tumulto.

Tumulto após o apito final

A desordem teve início no setor Broomloan Road, imediatamente após o atacante Tomas Cvancara converter a penalidade que selou a vitória visitante. Parte dos 7.500 torcedores do Celtic presentes no local ultrapassou os limites da arquibancada e entrou no gramado para celebrar o resultado. O jogo marcou o retorno da carga máxima de ingressos para a torcida visitante neste clássico, medida que não ocorria desde o ano de 2018.

Em resposta à invasão, torcedores do Rangers romperam as barreiras do setor Copland Road e avançaram em direção aos rivais e aos profissionais do clube adversário. Seguranças e policiais precisaram formar um cordão de isolamento humano para separar as facções, enquanto foguetes e outros objetos eram arremessados de ambos os lados.

Durante a confusão, um membro da comissão técnica do Celtic foi derrubado em campo, e o lateral Julian Araujo chegou a ser confrontado por invasores. A Federação Escocesa de Futebol (SFA) emitiu nota confirmando a abertura de uma investigação formal sobre o episódio, enquanto a ministra da Segurança Comunitária da Escócia, Siobhan Brown, classificou a conduta das torcidas e o uso de pirotecnia como inaceitáveis

Como foi Celtic e Rangers?

Nos 120 minutos de bola rolando, o Rangers reteve a posse de bola e dominou as ações ofensivas, registrando 24 finalizações contra apenas uma do adversário, que não acertou a meta em nenhuma oportunidade. A equipe mandante, no entanto, não conseguiu converter o volume de jogo em gols, esbarrando na forte marcação defensiva do Celtic e nas defesas do goleiro Viljami Sinisalo.

Durante a prorrogação, o zagueiro Emmanuel Fernandez chegou a balançar as redes para o Rangers, mas o árbitro Don Robertson anulou a jogada com auxílio do VAR, assinalando toque de mão do atleta no lance. Pelo lado do Celtic, o meio-campista Daizen Maeda também teve um gol invalidado por impedimento na primeira etapa.

Nos pênaltis, James Tavernier e Djeidi Gassama, do Rangers, isolaram suas cobranças, enquanto o Celtic teve 100% de aproveitamento, garantindo a vitória e a classificação dos visitantes por 4 a 2. O adversário dos Celtas será definido apenas na segunda-feira (9). O confronto ocorreu em um cenário de pressão no Campeonato Escocês, onde os dois clubes de Glasgow encontram-se cinco pontos atrás do líder Hearts.

O Celtic eliminou o Rangers na Copa da Escócia (Foto: Reprodução/X @CelticFC)

