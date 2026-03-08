Real Madrid teria descartado reforçar equipe com Bola de Ouro

O Real Madrid não tem o volante Rodri, do Manchester City e vencedor da Bola de Ouro de 2024, na lista de alvos para a próxima janela de transferências. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol As neste sábado (7), o clube merengue planeja reforçar o meio-campo, mas o espanhol de 29 anos não faz parte dos planos da diretoria para a temporada 2026/27.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação contraria rumores que voltaram a circular nos últimos dias, alimentados pelo confronto entre Real Madrid e Manchester City pelas oitavas de final da Champions League. O jornal As, no entanto, afirma que, em Valdebebas, o desempenho do campeão europeu sempre foi apreciado, mas nada se concretizou em termos de negociação. Uma lesão sofrida pelo jogador no passado teria afastado qualquer possibilidade de transferência.

continua após a publicidade

Rodri tem contrato com o Manchester City até junho de 2027 e seu futuro, neste momento, depende da proposta de renovação feita pelos ingleses. O meia passou por um período difícil nos últimos 18 meses, marcado por lesões, mas recuperou espaço e voltou a ser peça fundamental na equipe de Pep Guardiola.

Rodri em ação no duelo entre Manchester City e Tottenham (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Real Madrid mantém outros nomes na mira

Enquanto o nome de Rodri é descartado, o Real Madrid já avalia outras opções para reforçar o meio-campo. De acordo com a publicação, jogadores como Wharton, do Crystal Palace, Kees Smit, do AZ Alkmaar, e Vitinha, do PSG, estão na lista de possíveis alvos. Todas essas contratações estão sob análise, e o clube tem tempo para estudar detalhadamente as opções disponíveis e identificar os alvos mais adequados às necessidades da equipe.

continua após a publicidade

+ Aposte em jogos de futebol internacional!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Rodri retorna ao Santiago Bernabéu neste momento da temporada justamente para enfrentar o Real Madrid. Será a primeira vez que ele volta ao estádio merengue como vencedor da Bola de Ouro, algo que não havia acontecido antes devido a lesões. O duelo de ida das oitavas da Champions League acontece na quarta-feira (11), na capital espanhola.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.