Antony vive altos e baixos desde sua contratação no Manchester United, em 2022. Apesar de não estar apresentando um grande futebol e bastantes criticas na Inglaterra, o brasileiro parece estar valorizado no mercado. Em entrevista ao portal "GiveMeSport", Junior Pedroso, empresário do jogador, revelou que "muitos clubes" procuraram o atacante para uma transferência em janeiro.

- Muitos clubes nos procuraram sobre uma possível transferência do Antony em janeiro. Esses clubes queriam entender a situação de Antony, então posso confirmar que há interesse concreto - disse Junior Pedroso.

Antony foi anunciado pelo Manchester United em setembro de 2022, e desde então não tem conseguido corresponder às expectativas da torcida pelo valor investido, que gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 504 milhões à época).

Durante a entrevista, o agente também comentou que, mesmo com o interesse de outros clubes, o clube inglês nunca demonstrou o desejo de se desfazer de Antony.

- O Manchester United nunca expressou interesse em vender ou emprestar o Antony para nós. Eles nunca nos disseram que querem que ele saia, apesar dos relatos recentes que vemos por aí sobre nosso cliente - acrescentou.

- Posso dizer que o futuro de Antony está muito ligado aos interesses do Manchester United. Se o clube achar que seria uma boa ideia emprestar Antony em janeiro para que ele possa ter mais minutos e recuperar sua confiança, trabalharemos juntos nessa opção. Caso contrário, Antony está trabalhando duro para recuperar seu lugar e mostrar suas melhores habilidades para o novo técnico Ruben Amorim - completou o empresário.

Chegada de Antony no Manchester United

O começo de Antony nos Red Devils foi promissor. Logo em sua estreia, contra o Arsenal, marcou um dos gols que garantiram a vitória por 3 a 1. Apesar disso, o atacante não conseguiu manter o mesmo nível nas temporadas seguintes.

Na temporada passada, ele marcou três gols em 38 jogos e perdeu espaço no time titular. Na final da Copa da Inglaterra, vencido pelo Manchester United, no clássico contra o City, o jogador não entrou em campo.