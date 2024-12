Por que Paquetá não jogará a rodada de Boxing Day na Premier League?

O West Ham, equipe de Lucas Paquetá, meia da Seleção Brasileira, encara o Southampton nesta quinta-feira (26), em jogo pelo Boxing Day, na 18ª rodada da Premier League. Apesar de ser um dos principais destaques dos Hammers na temporada, o ex-jogador do Flamengo não foi relacionado pelo treinador Julen Lopetegui e não entrará em campo na primeira partida da equipe após o Natal.

Por que Paquetá não joga no Boxing Day de 2024?

A razão da ausência é simples: Paquetá foi punido com o quinto cartão amarelo consecutivo no empate diante do Brighton, no último sábado (21), e está cumprindo suspensão automática. Na Premier League, de forma diferente do que ocorre no futebol brasileiro, um atleta fica de fora de um jogo caso seja punido com cinco cartões amarelos até o final do primeiro turno.

O meia da Seleção Brasileira foi advertido pelo árbitro Robert Jones após uma entrada imprudente aos 17 minutos de jogo e desfalcará a equipe em uma partida importante, diante do lanterna do campeonato, fora de casa. É uma oportunidade para a equipe londrina, atual 14ª colocada, somar três pontos e subir na tabela.

O brasileiro é um dos quatro atletas que não entrarão em campo no Boxing Day da Premier League 2024-25 por conta de suspensão. Junto dele, estão: Ashley Young, do Everton, Sam Morsy, do Ipswich Town, e Nico Domínguez, do Nottingham Forest. A tendência é que o treinador Julen Lopetegui susbtitua Lucas Paquetá com o espanhol Carlos Soler no meio de campo.

Sem Paquetá, a provável escalação do West Ham para a partida terá:

Fabianski; Emerson Palmieri, Kilman e Todibo, Wan-Bissaka; Álvarez, Kudus, Soucek, Soler e Bowen; Fullkrug (Técnico: Julen Lopetegui)

O que é o Boxing Day?

Por definição, o Boxing Day é um termo utilizado em diversos países que têm o inglês como sua principal língua, para designar o feriado que acontece no dia posterior ao Natal, ou seja, dia 26 de dezembro.

Na Premier League, e também no futebol inglês, o Boxing Day nada mais é do que a rodada que acontece no dia após ao Natal, com o mesmo nome do feriado. Todos os times, de todas as divisões do futebol da Inglaterra obrigatoriamente jogam neste dia.

