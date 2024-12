Promessa do grupo City é assassinada aos 14 anos no Uruguai

O Natal foi de luto para o futebol uruguaio. Goleiro das categorias de base do Montevideo City Torque, equipe do City Football Group, Geral Froste foi assassinado aos 14 anos na capital do Uruguai na última quarta-feira (25). Segundo o jornal "El País", o jovem foi ferido à bala no tórax e no abdômen.

Em depoimento à polícia, a mãe de Geral revelou que "houve uma confusão entre vizinhos da esquina", e que, quando acontecia uma tentativa de separar a briga, se ouviram tiros. Neste momento, a vítima ficou ferida. Ela diz ainda que o atirador era um vizinho.

Geral Froste, jogador da base do Montevideo City Torque, foi assassinado no Natal no Uruguai (Foto: Divulgação)

Clube se pronuncia

Ainda na manhã de quarta-feira (25), o Montevideo City Torque se pronunciou, via redes sociais, sobre a morte de Geral Froste. O clube lamentou o ocorrido e desejou forças a amigos e familiares, junto a uma foto do goleiro durante treinamentos. Confira a publicação e a tradução abaixo.

“Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, goleiro sub-14 do clube. Acompanhamos a sua família, amigos e colegas neste momento de tristeza para todos nós. Adeus, Geral”.

