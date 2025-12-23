Europeus se dividem após anúncio de Endrick em novo clube: 'Estou chorando'

Nesta terça-feira (23), Endrick foi anunciado como o novo camisa 9 do Lyon. Em um acordo de empréstimo, o brasileiro chega ao futebol francês e permanecerá no clube até o fim da temporada 2025/26. Nas redes sociais, a negociação repercutiu fortemente, e os internautas se dividiram entre mensagens de apoio e votos de boa sorte ao atacante, além de deboche e brincadeiras envolvendo o jogador.

A reação entre internautas europeus foi mista. Enquanto parte do público avaliou a transferência como um passo positivo para a carreira de Endrick, outros aproveitaram o anúncio para ironizar o brasileiro, relembrando comparações feitas no passado com Lamine Yamal.

Veja comentários de europeus sobre a ida de Endrick ao Lyon

Tradução: "Brilhe, Bobby"

Tradução: "Ah sim, espero que você seja feliz lá."

Tradução: "O único jogador que presta nessa instituição cheia de mercenários, e eles o mandam para a França. Nós não te merecemos."

Tradução: "Lembra quando os torcedores do Real Madrid o compararam com o Yamal? Estou chorando."

Tradução: "Jogada inteligente para Endrick. Minutos regulares em uma liga competitiva são exatamente o que ele precisa agora. O Lyon leva um grande talento, e o Real Madrid recupera um Endrick mais refinado e pronto para jogar em junho. Só vantagens."

Tradução: Lembra quando a revista Wonderkids o colocou como o prodígio número 1, à frente do Lamine Yamal? Kkkkk"

Endrick é anunciado por novo clube

Os torcedores do Lyon ganharam um presente de Natal antecipado em 2025. O atacante de 19 anos foi anunciado oficialmente pelo clube francês nas redes sociais como novo reforço da equipe. Endrick chega por empréstimo até junho de 2026, em uma negociação acertada por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões, na cotação atual). O anúncio foi feito nesta terça-feira (23).

Endrick anunciado pelo Lyon, da França (Foto: Reprodução/X)

Apesar da mudança de clube, Endrick segue pertencendo ao Real Madrid, com quem tem contrato válido até meados de 2030. O empréstimo não prevê opção de compra, reforçando a intenção do clube espanhol de manter o brasileiro em seus planos a médio prazo.

