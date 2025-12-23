menu hamburguer
Lance! Biz

Arsenal anuncia parceria com Facebook e WhatsApp; confira

Arsenal é o atual líder da Premier League, e capitaliza também fora de campo

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
23/12/2025
16:05
Martinelli comemorando o triunfo do Arsenal na Champions League (Foto: Divulgação/Arsenal)
imagem cameraArsenal vive boa fase em campo, e fecha parcerias para fora dele
  Matéria
  Mais Notícias

O Arsenal anunciou uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, plataformas pertencentes ao grupo Meta. De acordo com o comunicado do clube inglês, o acordo tem como objetivo apoiar a estratégia digital da instituição.

O Arsenal também pretende ampliar a comunicação com torcedores ao redor do mundo por meio das plataformas do grupo Meta. A parceria envolve ações de conteúdo e engajamento com fãs, utilizando os recursos das redes citadas no acordo para conteúdos, por exemplo, de bastidores.

Nem valores, nem a duração do contrato foram divulgados. Muito menos como serão as exatas ativações comerciais. O clube se limitou a informar que novas iniciativas relacionadas à parceria serão comunicadas nos próximos meses.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVES
Arsenal anuncia parceria com Facebook e WhatsApp; confira (Foto: Ben STANSALL / AFP)

