Arsenal anuncia parceria com Facebook e WhatsApp; confira
Arsenal é o atual líder da Premier League, e capitaliza também fora de campo
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal anunciou uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, plataformas pertencentes ao grupo Meta. De acordo com o comunicado do clube inglês, o acordo tem como objetivo apoiar a estratégia digital da instituição.
NBA e Fiba avançam por nova liga de basquete na Europa
Lance! Biz
Dona dos naming rights lidera ganhos com retorno de marca na final da Copa do Brasil
Lance! Biz
Tênis de mesa mostra crescimento e eventos da WTT avançam nos EUA; entenda
Lance! Biz
➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O Arsenal também pretende ampliar a comunicação com torcedores ao redor do mundo por meio das plataformas do grupo Meta. A parceria envolve ações de conteúdo e engajamento com fãs, utilizando os recursos das redes citadas no acordo para conteúdos, por exemplo, de bastidores.
Nem valores, nem a duração do contrato foram divulgados. Muito menos como serão as exatas ativações comerciais. O clube se limitou a informar que novas iniciativas relacionadas à parceria serão comunicadas nos próximos meses.
Arsenal acerta com novo patrocinador após parceria polêmica
Pelo fim da polêmica. O Arsenal anunciou um acordo comercial com a Deel, plataforma global de folha de pagamento e RH. A empresa estadunidense será a nova patrocinadora de manga de camisa do clube inglês a partir da próxima temporada. A companhia vai ocupar o espaço da Visit Rwanda, cuja relação de oito anos será encerrada ao fim das atuais campanhas em campo.
Conforme informado pelo Arsenal, a marca da Deel aparecerá no Emirates Stadium, em plataformas digitais e em jogos das equipes masculina e feminina. O Arsenal também passará a utilizar a plataforma da empresa em suas operações de RH.
Arsenal x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações
Arsenal e Crystal Palace se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A bola rola às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
- Matéria
- Mais Notícias