Arsenal anuncia parceria com Facebook e WhatsApp; confira

O Arsenal anunciou uma parceria com o Facebook e com o WhatsApp, plataformas pertencentes ao grupo Meta. De acordo com o comunicado do clube inglês, o acordo tem como objetivo apoiar a estratégia digital da instituição.

O Arsenal também pretende ampliar a comunicação com torcedores ao redor do mundo por meio das plataformas do grupo Meta. A parceria envolve ações de conteúdo e engajamento com fãs, utilizando os recursos das redes citadas no acordo para conteúdos, por exemplo, de bastidores.

Nem valores, nem a duração do contrato foram divulgados. Muito menos como serão as exatas ativações comerciais. O clube se limitou a informar que novas iniciativas relacionadas à parceria serão comunicadas nos próximos meses.

Arsenal acerta com novo patrocinador após parceria polêmica

Pelo fim da polêmica. O Arsenal anunciou um acordo comercial com a Deel, plataforma global de folha de pagamento e RH. A empresa estadunidense será a nova patrocinadora de manga de camisa do clube inglês a partir da próxima temporada. A companhia vai ocupar o espaço da Visit Rwanda, cuja relação de oito anos será encerrada ao fim das atuais campanhas em campo.

Conforme informado pelo Arsenal, a marca da Deel aparecerá no Emirates Stadium, em plataformas digitais e em jogos das equipes masculina e feminina. O Arsenal também passará a utilizar a plataforma da empresa em suas operações de RH.

