Arsenal supera Crystal Palace e encara o Chelsea na semifinal da Copa da Liga Inglesa
Gabriel Jesus e Martinelli são destaques dos Gunners em classificação
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Crystal Palace na disputa por pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, nesta terça-feira (23), no Emirates Stadium. Os Gunners largaram na frente com um gol contra de Lacroix, mas Guehi deixou tudo igual nos acréscimos do segundo tempo. Nos pênaltis, Lacroix foi novamente vilão ao desperdiçar a cobrança decisiva defendida por Kepa.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com isso, o Arsenal encara o Chelsea em dois jogos de semifinais, que serão disputados entre janeiro e fevereiro. O duelo também marcou a volta de Gabriel Jesus ao time titular pela primeira vez desde seu retorno após uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por longos meses.
Como foi Arsenal x Crystal Palace?
Na etapa inicial, o Arsenal foi muito superior sobre o Crystal Palace, mas não conseguiu ser eficiente. Na primeira boa chegada, Martinelli acionou Madueke em profundidade, mas o inglês bateu sem força para defesa tranquila de Benítez. Em outra jogada pela esquerda, o brasileiro fez um cruzamento na cabeça de Gabriel Jesus, que desviou no cantinho, mas o arqueiro rival fez um milagre. Em outra jogada com o camisa 11, Madueke soltou uma bomba para outra brilhante ação de Benítez, enquanto na reta final Martinelli deixou Canvot com a bunda no chão, cruzou na área e Timber desperdiçou uma grande chance ao cabecear sem marcação por cima da meta adversária.
Na segunda etapa, o Crystal Palace equilibrou as ações contra o Arsenal com substituições que fortaleceram o sistema defensivo. Os visitantes assustaram com uma finalização da entrada da área de Wharton, que passou ao lado do gol de Kepa. Os Gunners responderam mais tarde com Gabriel Jesus aproveitando um cruzamento de Odegaard, cabeceando e tirando tinta da trave. O camisa nove ainda teve mais uma oportunidade ao ser lançado em profundidade no campo de ataque, mas chegou dividindo com Lacroix e chutou por cima da meta de Benítez. Em um rápido contra-ataque, Merino acionou Jesus pelo lado esquerdo da área, que bateu de primeira para grande defesa do goleiro do Palace. E na cobrança de escanteio, Lacroix desviou contra a própria meta após um bate e rebate, e o Arsenal abriu o placar aos 34 minutos. Nos acréscimos, os Gunners quase ampliaram a vantagem com Timber roubando uma bola de Guehi dentro da área e finalizando para outa grande intervenção de Benítez. Mas aos 49 minutos, o Crystal Palace chegou ao empate com Lerma aproveitando uma cobrança de falta na área e desviando para Guehi completar para o fundo das redes e deixar tudo igual.
Decisão nos pênaltis
Na decisão dos pênaltis, o Arsenal abriu o placar na cobrança de Odegaard, que colocou a bola de um lado, enquanto Benítez foi para o outro. Na sequência, Mateta deslocou Kepa e deixou tudo igual no duelo.
O confronto se estendeu até a 8ª cobrança em que Saliba deslocou Benítez, e Kepa fez a defesa salvadora em cobrança de Lacroix, que deixou o campo como o vilão após um gol contra e um pênalti desperdiçado.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias