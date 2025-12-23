Bremer recupera titularidade na Juventus após lesão e transmite segurança defensiva

O zagueiro Bremer recuperou a titularidade na Juventus na vitória por 2 a 1 sobre a Roma após quase três meses longe dos gramados. O brasileiro sofreu uma lesão no menisco no fim de setembro e precisou enfrentar uma nova cirurgia na carreira.

No sábado (20), Bremer foi um nome chave no triunfo da Juventus, sendo líder em cortes defensivos (5) e em finalizações bloqueadas do adversário (2). O jogador atuou durante 61 minutos, uma vez que essa foi apenas a segunda partida do defensor desde a recuperação de sua cirurgia.

Ídolo da Juventus, Giorgio Chiellini elogiou a atuação de Bremer na vitória da Juventus sobre a Roma em entrevista à "DAZN". O ex-jogador entender que o brasileiro transmite uma segurança defensiva maior à Velha Senhora.

- Antes de ele entrar, eu disse que com ele em campo fico mais tranquilo, e acho que isso vale para todos os torcedores da Juventus. Ele consegue transmitir segurança graças à sua potência física e ao seu status; não há outro como ele na Itália e poucos no mundo. Ele ainda precisa recuperar a melhor condição, foi sua primeira partida como titular depois de cerca de dois meses, mas é importante e continuará sendo. É um valor agregado para nós e seria para qualquer equipe.

Nos últimos tempos, Bremer não vem conseguindo ter uma sequência de jogos com a camisa da Juventus. Na temporada passada, o brasileiro entrou em campo apenas oito vezes por conta de uma ruptura no ligamento do joelho esquerdo.

Bremer está distante da Copa do Mundo

Apesar de ser um zagueiro considerado chave na Juventus, Bremer está distante da Copa do Mundo. Por conta das lesões, o defensor nunca recebeu uma chance sob comando de Carlo Ancelotti, que tem apenas mais dois amistosos antes do torneio principal.

