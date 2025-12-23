Filipe Luís no Atlético de Madrid? Clube espanhol tem decisão sobre futuro de Simeone

Embora o nome de Filipe Luís seja muitas vezes ligado ao Atlético de Madrid, o clube espanhol deve seguir com Diego Simeone. O treinador argentino é um nome que tem a confiança dos principais dirigentes colchoneros, que planejam uma renovação de contrato do comandante.

Atualmente, Simeone possui contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2027, mas as conversas por uma renovação devem ser iniciadas no próximo ano, segundo o "Marca". O clube entende que tem um projeto em andamento com jogadores chaves, como Julián Álvarez, Barrios, Baena e Giuliano Simeone, que possuem vínculos até junho de 2030.

Nova dona do Atlético de Madrid, a Apollo Sports Capital junto de Miguel Ángel Gil Marín e Mateu Alemany, que são dirigentes do clube espanhol, entendem que não há um nome melhor no mercado do que Simeone. Após 14 anos, o comandante segue com muita moral, o que não abre brechas para a chegada de Filipe Luís ou qualquer outro nome nos colchoneros.

Desde a chegada de Simone, o Atlético de Madrid mudou sua mentalidade, conquistou oito títulos derrotando rivais, como Real Madrid e Barcelona. No entanto, o Cholo busca uma inédita Champions League após ser derrotado em duas finais.

Temporada de Simeone no Atlético de Madrid

Assim como nos últimos anos, Simeone faz o Atlético de Madrid ser uma equipe muito competitiva em todas as competições. O clube ocupa a 3ª colocação na La Liga com apenas cinco pontos de desvantagem para o Real Madrid, que é o vice-líder. Na Champions, os colchoneros estão na 8ª colocação e com uma campanha melhor do que o Barcelona.

