Deu ruim. As entidades que fariam a organização da partida do Campeonato Italiano entre Milan e Como em Perth, na Austrália, anunciaram que a tentativa falhou. O jogo está marcado para o dia 8 de fevereiro e seria em Perth, no estado da Austrália Ocidental. E a razão para não acontecer como desejado pelas partes é financeira.

O Perth Stadium receberia um momento histórico. O acordo pretendia marcar a primeira vez que uma liga europeia teria uma partida oficial disputada fora de sua região de origem. O jogo havia sido realocado para Perth devido à indisponibilidade do Estádio San Siro, em Milão. Na ocasião, o local será usado durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"As condições onerosas impostas pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) para sancionar a partida não puderam ser implementadas sem riscos financeiros ao Governo do Estado e à Serie A que não puderam ser mitigados", destaca o texto publicado no site do estado da Austrália Ocidental.

O texto tem tom crítico à AFC. A ministra de Esportes e Recreação da região, Rita Saffioti, destacou.

- É decepcionante, mas esta é a decisão certa. Não estávamos dispostos a expor a Austrália Ocidental a um nível de risco. Nossa relação com a Serie A e o Milan está mais forte do que nunca, e quero reconhecer o profissionalismo deles - complementou, antes de Ezio Simonelli, presidente da Serie A, também lamentar:

- Este projeto tem sido preparado por muitos meses, e fizemos tudo o que podíamos para realizá-lo, mas a política do futebol, as questões legais e a burocracia atrapalharam. Isso nunca foi feito antes em nenhum lugar do mundo.

