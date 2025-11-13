A Angola irá receber a Argentina para um amistoso internacional. O elenco angolano, no entanto, não vale quase nada quando comparado ao argentino. Apenas Flaco López, do Palmeiras, tem um valor de mercado que se aproxima de todo o time africano. A partida está marcada para sexta-feira (14), às 13h do horário de Brasília. O jogo é o primeiro amistoso da Alviceleste nesta Data Fifa.

Valor de mercado de Flaco López

O atacante do Palmeiras é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 72 milhões). O elenco angolano inteiro é estimado em 39,1 milhões de euros (R$ 235 milhões). Em comparação, Lautaro Martínez, também convocado, custa 85 milhões de euros (R$ 510 milhões). A equipe argentina, como um todo, supera os R$ 3 bilhões. Os dados foram extraídos do site alemão especializado em negócios, "Transkermarkt".

Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os 15 jogadores com mais valor de mercado da Argentina

1 . Alexis Mac Allister – 100,00 milhões de euros (R$ 600 milhões) 2 . Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 510 milhões) 3 . Cristian Romero – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões) 4 . Nico Paz – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões) 5 . Thiago Almada – 25,00 milhões de euros (R$ 150 milhões) 6 . Nico González – 24,00 milhões de euros (R$ 144 milhões) 7 . Marcos Senesi – 22,00 milhões de euros (R$ 132 milhões) 8 . Rodrigo De Paul – 20,00 milhões de euros (R$ 120 milhões) 9 . Lionel Messi – 18,00 milhões de euros (R$ 108 milhões) 10 . Juan Foyth – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões) 11 . Máximo Perrone – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões) 12 . Valentín Barco – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões) 13 . Giovani Lo Celso – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões) 14 . Emiliano Buendía – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões) 15 . Flaco López – 12,00 milhões de euros (R$ 72 milhões)

Os 15 jogadores com maior valor de mercado de Angola