menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Sozinho, Flaco López vale mais que 30% do elenco de Angola

Jogador vale mais que todos os jogadores da seleção africana

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 13/11/2025
15:06
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Angola irá receber a Argentina para um amistoso internacional. O elenco angolano, no entanto, não vale quase nada quando comparado ao argentino. Apenas Flaco López, do Palmeiras, tem um valor de mercado que se aproxima de todo o time africano. A partida está marcada para sexta-feira (14), às 13h do horário de Brasília. O jogo é o primeiro amistoso da Alviceleste nesta Data Fifa.

continua após a publicidade

Valor de mercado de Flaco López

O atacante do Palmeiras é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 72 milhões). O elenco angolano inteiro é estimado em 39,1 milhões de euros (R$ 235 milhões). Em comparação, Lautaro Martínez, também convocado, custa 85 milhões de euros (R$ 510 milhões). A equipe argentina, como um todo, supera os R$ 3 bilhões. Os dados foram extraídos do site alemão especializado em negócios, "Transkermarkt".

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Flaco López marcou o gol de empate do Palmeiras contra o Vitória, pelo Brasileirão. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Flaco López comemora gol do Palmeiras contra o Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os 15 jogadores com mais valor de mercado da Argentina

    1.
  1. Alexis Mac Allister – 100,00 milhões de euros (R$ 600 milhões)
    2. 2.
  2. Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 510 milhões)
    3. 3.
  3. Cristian Romero – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões)
    4. 4.
  4. Nico Paz – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões)
    5. 5.
  5. Thiago Almada – 25,00 milhões de euros (R$ 150 milhões)
    6. 6.
  6. Nico González – 24,00 milhões de euros (R$ 144 milhões)
    7. 7.
  7. Marcos Senesi – 22,00 milhões de euros (R$ 132 milhões)
    8. 8.
  8. Rodrigo De Paul – 20,00 milhões de euros (R$ 120 milhões)
    9. 9.
  9. Lionel Messi – 18,00 milhões de euros (R$ 108 milhões)
    10. 10.
  10. Juan Foyth – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    11. 11.
  11. Máximo Perrone – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    12. 12.
  12. Valentín Barco – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    13. 13.
  13. Giovani Lo Celso – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    14. 14.
  14. Emiliano Buendía – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
    15. 15.
  15. Flaco López – 12,00 milhões de euros (R$ 72 milhões)

Os 15 jogadores com maior valor de mercado de Angola

    1.
  1. David Carmo – 10,00 milhões de euros (R$ 60 milhões)
    2. 2.
  2. Zito Luvumbo – 5,00 milhões de euros (R$ 30 milhões)
    3. 3.
  3. Milson – 5,00 milhões de euros (R$ 30 milhões)
    4. 4.
  4. Benson Manuel – 3,50 milhões de euros (R$ 21 milhões)
    5. 5.
  5. Kialonda Gaspar – 3,50 milhões de euros (R$ 21 milhões)
    6. 6.
  6. Maestro – 2,50 milhões de euros (R$ 15 milhões)
    7. 7.
  7. Beni – 2,00 milhões de euros (R$ 12 milhões)
    8. 8.
  8. Rui Modesto – 2,00 milhões de euros (R$ 12 milhões)
    9. 9.
  9. Show – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    10. 10.
  10. Manuel Keliano – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
    11. 11.
  11. Mabululu – 850 mil euros (R$ 5,1 milhões)
    12. 12.
  12. Jonathan Buatu – 600 mil euros (R$ 3,6 milhões)
    13. 13.
  13. Tó Carneiro – 500 mil euros (R$ 3 milhões)
    14. 14.
  14. Ary Papel – 250 mil euros (R$ 1,5 milhão)
    15. 15.
  15. Neblú – 250 mil euros (R$ 1,5 milhão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias