Sozinho, Flaco López vale mais que 30% do elenco de Angola
Jogador vale mais que todos os jogadores da seleção africana
A Angola irá receber a Argentina para um amistoso internacional. O elenco angolano, no entanto, não vale quase nada quando comparado ao argentino. Apenas Flaco López, do Palmeiras, tem um valor de mercado que se aproxima de todo o time africano. A partida está marcada para sexta-feira (14), às 13h do horário de Brasília. O jogo é o primeiro amistoso da Alviceleste nesta Data Fifa.
Valor de mercado de Flaco López
O atacante do Palmeiras é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 72 milhões). O elenco angolano inteiro é estimado em 39,1 milhões de euros (R$ 235 milhões). Em comparação, Lautaro Martínez, também convocado, custa 85 milhões de euros (R$ 510 milhões). A equipe argentina, como um todo, supera os R$ 3 bilhões. Os dados foram extraídos do site alemão especializado em negócios, "Transkermarkt".
Os 15 jogadores com mais valor de mercado da Argentina
- Alexis Mac Allister – 100,00 milhões de euros (R$ 600 milhões)
- Lautaro Martínez – 85,00 milhões de euros (R$ 510 milhões)
- Cristian Romero – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões)
- Nico Paz – 55,00 milhões de euros (R$ 330 milhões)
- Thiago Almada – 25,00 milhões de euros (R$ 150 milhões)
- Nico González – 24,00 milhões de euros (R$ 144 milhões)
- Marcos Senesi – 22,00 milhões de euros (R$ 132 milhões)
- Rodrigo De Paul – 20,00 milhões de euros (R$ 120 milhões)
- Lionel Messi – 18,00 milhões de euros (R$ 108 milhões)
- Juan Foyth – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Máximo Perrone – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Valentín Barco – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Giovani Lo Celso – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Emiliano Buendía – 15,00 milhões de euros (R$ 90 milhões)
- Flaco López – 12,00 milhões de euros (R$ 72 milhões)
Os 15 jogadores com maior valor de mercado de Angola
- David Carmo – 10,00 milhões de euros (R$ 60 milhões)
- Zito Luvumbo – 5,00 milhões de euros (R$ 30 milhões)
- Milson – 5,00 milhões de euros (R$ 30 milhões)
- Benson Manuel – 3,50 milhões de euros (R$ 21 milhões)
- Kialonda Gaspar – 3,50 milhões de euros (R$ 21 milhões)
- Maestro – 2,50 milhões de euros (R$ 15 milhões)
- Beni – 2,00 milhões de euros (R$ 12 milhões)
- Rui Modesto – 2,00 milhões de euros (R$ 12 milhões)
- Show – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Manuel Keliano – 800 mil euros (R$ 4,8 milhões)
- Mabululu – 850 mil euros (R$ 5,1 milhões)
- Jonathan Buatu – 600 mil euros (R$ 3,6 milhões)
- Tó Carneiro – 500 mil euros (R$ 3 milhões)
- Ary Papel – 250 mil euros (R$ 1,5 milhão)
- Neblú – 250 mil euros (R$ 1,5 milhão)
