O Barcelona foi derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga, e Raphinha assumiu parte da culpa pelo revés da equipe catalã. O atacante brasileiro também acredita que, apesar do resultado negativo, não faltou empenho e entrega.

- Acho que jogamos muito bem. A equipe se comportou muito bem. Eu tenho o hábito de dizer que o resultado não controlamos, mas sim a entrega dentro de campo. Eu, particularmente, assumo essa derrota de hoje. No final, perdi um gol e acredito que, mais ou menos, cinco minutos depois eles conseguiram o empate e, depois, erro um passe que originou o segundo gol deles. A derrota de hoje coloco toda na minha responsabilidade. A vida é assim - disse Raphinha, camisa 11 do Barcelona.

Apesar de não ter sido dominante no jogo, o time de Cholo Simeone aproveitou duas chegadas para virar um jogo que parecia impossível: após Pedri abrir o placar para o Barça, Rodrigo de Paul e Sorloth viraram o jogo em contra-ataques perfeitos.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 41 pontos na liderança de La Liga. Do outro lado, o Barcelona estaciona com 38 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que enfrenta o Sevilla neste domingo (22).

O que vem pela frente

Agora, o futebol espanhol pausa para as festividades de dezembro. No dia 4 de janeiro, o Barcelona retorna a campo para enfrentar o Unión Deportiva Barbastro pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Do outro lado, no mesmo dia, o Atlético de Madrid encara o Marbella, também pela taça nacional.

