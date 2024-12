Entenda por que Vini Jr está fora de Real Madrid x Sevilla

O Real Madrid divulgou a escalação para encarar o Sevilla neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. Nesse sentido, a equipe de Carlo Ancelotti terá, talvez, o maior desfalque para a última do ano de 2024: Vini Jr. O atual melhor do mundo, premiado pelo Fifa The Best, terá que cumprir suspensão pelo quinto amarelo na competição.

Por conta das festividades de dezembro, o futebol espanhol terá uma pausa e só retornará no dia 3 de janeiro, no jogo entre Valencia e Real Madrid. Carlo Ancelotti concedeu mais uma semana de recesso à Vinícius para aproveitar o fim de ano.

Apesar de estar sem o atacante brasileiro, os Merengues com um reforço no elenco: o lateral-esquerdo Ferland Mendy, recuperado de uma lesão muscular no quadríceps. O jogador foi incluído na lista de relacionados para a partida no Santiago Bernabéu, despedida do time merengue da torcida neste ano.

Dos ainda lesionados, Carvajal e Éder Militão (ruptura do ligamento cruzado do joelho) seguem sem previsão de retorno para o time principal. Os jogadores, inclusive, estão fora da temporada. Apesar disso, o Real Madrid, que pode viver uma longa temporada de 72 partidas, finalmente tem boas notícias com relação ao departamento médico.

Escalação do Real Madrid contra o Sevilla

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Valverde, Ceballos, Bellingham; Brahim, Rodrygo e Mbappé.

