Na noite desta quarta-feira, o Real Madrid venceu o Manchester United por 2 a 0 no NRG Stadium, em Houston, em partida amistosa de pré-temporada. O primeiro gol merengue foi anotado por Jude Bellingham, aos seis minutos do primeiro tempo. Próximo do fim do jogo, aos 44 da etapa final, Joselu anotou o segundo.