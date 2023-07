Clayton foi o vice-artilheiro do Casa Pia na edição passada do Campeonato Português, encerrando a competição com quatro gols (empatado com Godwin e Felippe Cardoso). Ele concluiu o ano com uma média de 42 minutos por partida e nesta época já mostrou poder de decisão em partida oficial: marcou um dos dois tentos do clube na vitória contra o Vilaverdense pela Taça da Liga de Portugal.