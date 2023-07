É a segunda vez que o atleta é convocado para uma partida do tipo. Em 2019, a seleção da K-League enfrentou a Juventus, de Cristiano Ronaldo. O resultado do jogo foi um empate em 3 a 3 e contou com um momento inusitado. Ao marcar o segundo gol da K-League Team, Cesinha imitou a tradicional comemoração do português, apontando para o mesmo, sentado no banco de reservas.