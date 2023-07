Com a saída de Henderson, o Liverpool acelera para negociar a contratação do volante Roméo Lavia, do Southampton. O belga de 19 anos é tratado como uma promessa e os Saints pedem, no mínimo, 50 milhões de euros (R$262 milhões). Lavia teve uma curta passagem pelo Manchester City em 2020, antes de atuar pelo clube do sul da Inglaterra.