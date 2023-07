Enquanto os representantes do Al-Hilal estiveram em Paris para acertar os últimos detalhes da contratação do brasileiro Malcom, Mbappé recusou o convite para uma reunião com os dirigentes sauditas para uma possível negociação. Segundo informações do jornal francês "L'Equipe", o atacante nunca considerou uma mudança para a Arábia Saudita, e por conta disso, declinou qualquer tipo de conversa com os representantes do Al-Hilal.