Arsenal e PSG buscam título inédito da Champions

Semifinalistas e adversários na Champions League de 2024/25, Arsenal e PSG possuem um objetivo em comum: conquistar seu primeiro título na competição. Mesmo sendo considerados dois dos grandes clubes do continente europeu, nunca alcançaram a maior façanha continental, ficando pra trás em relação aos seus rivais históricos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fundado em 1886, o Arsenal nunca conquistou um título internacional. Foram diversas as tentativas de lá pra cá, alcançando a final em apenas uma oportunidade, em 2006. Na ocasião, a equipe comandada por Thierry Henry acabou perdendo a decisão para o Barcelona, com gol do brasileiro Beletti. Desde então os Gunners nunca voltaram a disputar um jogo pelo título, chegando apenas a duas semifinais, incluindo a atual temporada.

Membro do Big Six, o Arsenal fica atrás de alguns times na Inglaterra por não ter título de Champions League. Na história, diversas equipes inglesas já subiram no lugar mais alto do pódio da competição: Liverpool (6), Manchester United (3), Chelsea (2), Nottingham Forest (2), Aston Villa (1) e Manchester City (1).

O cenário é parecido no lado do PSG. Fundado quase 100 anos depois que o Arsenal, em 1970, a equipe disputou sua primeira Champions apenas na temporada de 1994/95. O impacto foi imediato, chegando logo na semifinal. A exemplo dos Gunners, depois foram diversas tentativas falhas em alcançar o título. A melhor delas aconteceu em meio a pandemia, em 2020, quando perderam a final para o Bayern. Seu maior rival, o Olympique de Marselha, já venceu uma UCL.

➡️ Arsenal ou PSG: quem tem o dono mais rico? Compare fortunas

Agora, ao menos um dos times entre Arsenal e PSG terá a chance de disputar mais uma vez o título da Champions League. Será apenas a quarta oportunidade que ambos se enfrentam na competição, sendo a segunda na atual edição. Todos os duelos até então aconteceram em fases iniciais e não no mata-mata.

Arsenal x PSG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações 📺

📆 Data e horário: domingo, 27 de abril, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stade Munincipal de Gerland, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado), Max (streaming)