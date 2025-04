Arsenal ou PSG: quem tem o dono mais rico? Compare fortunas

Arsenal e Paris Saint-Germain medem forças nesta terça-feira (29) no jogo de ida da semifinal da Champions League 2025. Mas o duelo não acontece apenas dentro das quatro linhas: nos bastidores, os clubes são apoiados por dois dos grupos mais ricos e influentes do mundo dos esportes.



Enquanto o Arsenal é controlado pelo bilionário americano Stanley Kroenke, o PSG é propriedade do Qatar Sports Investments (QSI), ligado diretamente ao governo do Catar.

📊 Comparativo de fortunas: Arsenal x PSG

🔴 Arsenal – Stanley Kroenke

Fortuna: US$ 18 bilhões (R$ 101,7 bilhões) 113º colocado no ranking de bilionários da Forbes Dono da Kroenke Sports & Entertainment (KSE), controla: Arsenal (futebol), Denver Nuggets (NBA), Los Angeles Rams (NFL), Colorado Avalanche (NHL) e Colorado Rapids (MLS).

🔵 PSG – Qatar Sports Investments (QSI)

Valor dos ativos do Qatar Investment Authority (QIA, holding do QSI): US$ 526 bilhões QSI é uma subsidiária focada em esportes, sem valor exato divulgado Além do PSG, o grupo investe em outros clubes e projetos esportivos globais

Embora Stanley Kroenke tenha uma fortuna pessoal bilionária e controle várias franquias de elite dos esportes americanos, a estrutura financeira por trás do PSG é ainda mais robusta. A QSI faz parte do fundo soberano do Catar, um dos maiores do mundo, o que coloca o poderio financeiro do clube francês em um patamar muito superior.

🏆 Dinheiro em campo na Champions League

Dentro de campo, porém, o equilíbrio é a palavra-chave. O Arsenal chega embalado por uma sequência de 12 jogos invictos e após eliminar o Real Madrid. Já o PSG, mesmo com o título francês assegurado, busca superar a oscilação recente para buscar a inédita taça europeia.

Arsenal x PSG promete ser um grande duelo esportivo — e também uma batalha de bastidores entre bilionários e fundos de investimento que moldam o futebol moderno.

