Em ‘mês europeu’, Braziline lança coleções infantis do Bayern e City no Brasil

Camisa infantil do Bayern de Munique (Foto: Divulgação / Braziline)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:19 • Redação do Lance!

O futebol europeu já ocupa um lugar especial no coração dos torcedores brasileiros. Dessa forma, nada mais justo do que entregar algo mais "concreto" aos fãs. Foi pensando nisso que, neste mês, a Braziline, empresa pioneira especializada no licenciamento de marcas no país, lançou uma coleção infantil do Bayern de Munique, e planeja ainda mais.

➡️ Juventus ‘anuncia’ craque do Real Madrid após ataque hacker

No último dia 4, a empresa carioca trouxe ao público de 4 a 14 anos uma coleção especial do time alemão, composta por camisetas e bermuda s. Os produtos poderão ser adquiridos em lojas especializadas em produtos infantis e em multimarcas esportivas, em todo o Brasil, além do site da Braziline.

- Essa coleção foi feita pensando em conforto e estilo para as crianças. Sabemos que a paixão pelo futebol é algo imensurável, especialmente para os mais jovens. E o paixão pelos clubes europeus é cada vez maior no Brasil. Estamos muito felizes em poder trazer produtos de qualidade para nosso público - afirmou o diretor de negócios da empresa, Carlo Mossi.

Mas a equipe alemã não será a única "agraciada" com novos itens no Brasil. Ainda neste mês, no próximo dia 18, a empresa fará o lançamento da primeira coleção do Manchester City no país. O público alvo também será dos 4 aos 14 anos, que da mesma forma terão camisetas e bermudas para escolher.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além dos dois gigantes, a empresa também licencia o Paris Saint-Germain, da França, e o Barcelona da Espanha. EM breve a família espanhos crescerá com produtos do Real Madrid que estarão disponiveis até o final do ano. No Brasil, a Braziline possui produtos de Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo, Serrano e Vasco, além de uma linha especial da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos.

- Nas últimas temporadas, o Manchester City subiu cada vez mais no gosto dos brasileiros, pelas conquistas e grandes partidas. Poder criar uma coleção especial para o público infantil no Brasil dará a esses fãs a chance de deixarem ainda mais claro seu carinho pelo time - finalizou Mossi.