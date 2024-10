Juventus ‘anuncia’ craque do Real Madrid após ataque hacker

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 12:22 • Redação do Lance!

Os torcedores da Juventus que abriram o “X”, antigo Twitter, no perfil oficial da equipe tomaram um susto nessa segunda-feira (11). O anúncio de Arda Güler, prodígio turco do Real Madrid, estampava uma postagem com mais de 15 mil interações. Porém, o time de Thiago Motta não terá o reforço de peso às vésperas do duelo contra o Stuttgart, pela Champions League: tudo não passou de uma fake news promovida por um ataque hacker.

No momento da escrita desta matéria, a postagem ainda está disponível. Ela foi apenas a primeira de uma série de “tweets” que levaram fãs à confusão. Com exceção do falso anúncio do craque turco, feito em inglês, todas as postagens foram escritas em turco, incluindo a demissão de Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, clube que revelou Güler.

Minutos após anunciar a transferência, o próprio perfil fez um novo tweet alegando que a notícia era uma piada. Aparentemente, a Juventus reassumiu o perfil pouco menos de uma hora após o incidente, mas ainda não apagou os tweets.

No perfil oficial, em italiano, a Vecchia Signora emitiu um comunicado afirmando que está ciente do ataque hacker na conta em inglês.

-Nosso perfil em inglês foi hackeado. Pedimos que ignorem as falsas informações publicadas. Estamos trabalhando para resolver o problema - afirmou a Juventus, via "X"

Arda Güler, na realidade, está concentrado com o Real Madrid para um confronto importante pela Champions League. Os Merengues reeditam a decisão do ano passado contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (12), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Thiago Motta, treinador da Juventus (Photo by Ronny Hartman / AFP)

