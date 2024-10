Internautas acusam Manchester City de ‘pacto’ após vitória

Haaland comemora vitória do Manchester City com Pep Guardiola (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 13:16 • Rio de Janeiro

O Manchester City voltou a conquistar uma vitória nos minutos finais em jogo da Premier League. Diante do Wolverhampton, no Molineux, a equipe de Pep Guardiola venceu de virada por 2 a 1, com gol de cabeça de John Stones já nos minutos finais do confronto.

➡️ City consegue virada eletrizante sobre o Wolverhampton na Premier League

O tento, que chegou a ter revisão de vídeo por um possível impedimento de Bernardo Silva - não assinalado por não ter interferido na jogada -, colocou os Citizens momentaneamente, secando o Liverpool em clássico diante do Chelsea.

Nas redes sociais, internautas foram à loucura com o gol marcado por Stones. Alguns, inclusive, acusaram os mancunianos de ter "pacto", devido ao tardio tento do zagueiro. Confira abaixo algumas reações:

O MANCHESTER CITY TEM O PACTO — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) October 20, 2024

Stones deu 4 pontos pro Man City contra a gente e Wolves. Os dois gols no último minuto de jogo.



TIME DE PACTO COM O CAPIROTO! — Mateus Duque 🔴⚪️ (@duquegooner) October 20, 2024

Esse time do Manchester City tem pacto não é possível kkkkkkkkk gol no último lance do jogo,absurdo isso e esse time do Wolves é ridículo. — JF (@JordanFilipe777) October 20, 2024

City vai ser penta campeão. o pacto é grande demais. — Allan (@Allan99453911) October 20, 2024

o manchester city tem pacto com o demônio e esse jogo foi a prova disso — Mateus (@mateustavvares) October 20, 2024

Este é o segundo gol decisivo de John Stones na reta final de jogos pelo Manchester City em 2024-25. Antes, o defensor havia empatado o duelo com o Arsenal em 2 a 2 já aos 53 minutos do segundo tempo, no dia 22 de setembro.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O City chegou a 20 pontos e alcançou a ponta da Premier League, mas ainda secará o Liverpool neste domingo. Em caso de vitória, os Reds recuperam a liderança, abrindo um ponto diante dos comandados de Guardiola.