Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 21/10/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Neymar enfrenta, desde 2023, o principal desafio de sua carreira, após sofrer uma lesão grave no joelho esquerdo. Desde então, o craque lutou pela recuperação e, na tarde desta sexta-feira (21), às 13h, o jogador voltará a campo pelo Al-Hilal. Fazendo falta à Seleção, Ney se inspira em um ídolo histórico nacional para se recuperar e chegar ao título da Copa do Mundo de 2026.

Neymar. Brasil x Venezuela em Cuiabá pelas Eliminatórias 2026 / Foto:Vitor Silva/CBF

Um verdadeiro Fenômeno

Ronaldo Fenômeno teve duas lesões graves no joelho entre 1999 e 2000, que quase encerraram sua carreira. No entanto, o jogador conseguiu se recuperar e foi o grande destaque da Copa do Mundo de 2002, levando o Brasil ao pentacampeonato e sendo o artilheiro do torneio, com oito gols em sete jogos.

Assim como Ronaldo, Neymar precisa manter a disciplina e seguir à risca o processo de reabilitação. Recuperado, Ney começará no banco na partida entre Al Ain e Al-Hilal, pela Liga dos Campeões da Ásia. Caso consiga se recuperar totalmente, é inegável que terá todas as condições de brilhar na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo marcou os dois gols da Seleção Brasileira na final contra a Alemanha em 2002 (Foto: PEDRO UGARTE / AFP)

Neymar precisa ser o símbolo em 2026

Com 34 anos na próxima Copa, Neymar estará mais experiente e pode usar essa maturidade para liderar a seleção brasileira. A habilidade técnica e a visão de jogo que sempre foram suas marcas registradas continuarão a ser fundamentais, assim como a imprevisibilidade de seus dribles. A história de Ronaldo mostra que, com dedicação e apoio adequado, é possível voltar ainda mais forte depois de uma lesão, mesmo que seja grave.

Vaga 'guardada' na Seleção Brasileira

Na Seleção, a presença de Neymar é praticamente garantida. Em entrevista coletiva dada em agosto deste ano, Dorival Júnior afirmou que a vaga do craque está 'guardada'.

- Um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo. É um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental na sequência - disse Dorival Júnior, que acrescentou:

- Eu não tenho dúvidas de que, assim que estiver recuperado e em condições, ele voltará a ser relacionado. É um jogador que dispensa comentários, todos sabem a importância que ele tem. Tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo, vamos aguardar, até porque dentro do seu próprio clube acredito que ainda esteja completando o seu processo - finalizou.

