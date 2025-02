Real Madrid acerta patrocínio com empresa gigante da moda

O Real Madrid está prestes a oficializar um novo patrocínio de peso no mundo da moda. O clube espanhol chegou a um acordo com a Louis Vuitton, renomada marca do grupo LVMH, que passará a ser a fornecedora oficial de roupas de luxo e viagem dos merengues. Com essa parceria, a grife francesa substituirá a Ermenegildo Zegna, que ocupava essa posição desde 2022, quando assumiu o posto anteriormente ocupado pela Hugo Boss.

A nova aliança entre o Real Madrid e a Louis Vuitton abrangerá não apenas o time masculino, mas também a equipe feminina de futebol e o time de basquete do clube. A grife francesa será responsável por fornecer trajes de alta costura para as viagens das delegações madridistas.

Além de vestir os atletas, a parceria pode representar um impulso significativo no portfólio de coleções de vestuário do Real Madrid, consolidando ainda mais sua marca no segmento da moda. O acordo também reforça a estratégia da Louis Vuitton de ampliar sua presença na indústria esportiva, onde já marca presença como patrocinadora oficial da Fórmula 1 e apoiadora de atletas de renome, como a skatista brasileira Rayssa Leal, o jogador de basquete francês Victor Wembanyama e o tenista espanhol Carlos Alcaraz.

Contrato do Real Madrid com a Adidas

Paralelamente, o Real Madrid mantém um contrato robusto com a Adidas. Na época da renovação do vínculo, em 2019, a imprensa espanhola noticiava que este acordo poderia render ao clube até cerca de 152 milhões de euros (R$ 676 milhões) por ano.

A Adidas também tem seu próprio espaço no novo Santiago Bernabéu, que passou por reformas nos últimos anos e foi reaberto com capacidade máxima em 2024, com uma loja da marca para visitação e consumo de torcedores e turitas. A parceria entre o Real Madrid e a Adidas começou em 1998 e, com a renovação, a relação entre o clube e a marca alemã se estenderá por mais de 30 anos.