Jornalista agradece Corinthians e Ramón Díaz após jogo das Eliminatórias; veja

Um jornalista usou as redes sociais para agradecer ao Corinthians e a Ramón Díaz após um jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A atitude de Pedro Canelo, do jornal peruano "El Comercio", se deu após o bom jogo do meia André Carrillo na vitória do Peru sobre a Bolívia por 3 a 1, na última quinta-feira (21).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Obrigado, Ramón Díaz. Obrigado, Corinthians. Obrigado por trazer André Carrillo de volta para nós. Muito obrigado - escreveu Pedro Canelo.

Revelado no Alianza Lima-PER, Carrillo também somou passagens por Sporting-POR, Benfica-POR, Watford-ING e Al Hilal-SAU. Em 2023, o jogador assinou com o Al-Qadisiyah, onde ficou até setembro do ano passado, quando assinou com o Corinthians. Pelo Alvinegro, o meia de 33 anos soma 34 partidas, dois gols e três assistências.

Peru x Bolívia: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio do Peru, tanto em posse de bola quanto em chances criadas. Apesar do controle, os mandantes só conseguiram abrir o placar aos 37 minutos, com Andy Rolo aproveitando sobra de bola na área após boa construção coletiva com Carillo e Guerrero. O segundo gol, contudo, não demorou muito: aos 45', foi a vez de Guerrero receber na área e girar no pivô para abrir 2 a 0 antes do intervalo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, a Bolívia buscou o ataque e logo foi recompensada. Em cobrança de pênalti, o jovem Miguelito, do Santos, diminuiu o placar aos 12 minutos. O equilíbrio se manteve, mas foram os peruanos, quem voltaram a balançar as redes. Já aos 36'/2ºT, em cobrança de lateral na área, a bola sobrou para Flores finalizar para defesa de Viscarra. No rebote, ele faz o terceiro do Peru.