Em jogo eletrizante, Benfica avança na Champions League

Nesta terça-feira (18), em partida válida pela Champions League, Benfica fez um jogo eletrizante com o Monaco. O jogo aconteceu no Estádio da Luz, em Lisboa e foi válido pelo jogo da volta pelos playoffs da competição. Os gols foram marcados por Aktürkoğlu, Pavlidis e Kökçü pelo Benfica. Minamino, Ben Seghir e Ilenikhena marcaram pelo Monaco. Com o resultado, mesmo com o empate, o Benfica avançou e passou para a fase de mata-mata, pois havia vencido o jogo de ida por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Benfica se classificou para a próxima fase da Champions League, que será disputada entre os dias 4 e 12 de março. A equipe terá duas opções de confronto pela competição, e ambas não irão facilitar a vida do clube português. São eles: Liverpool e Barcelona, que lideraram a fase de liga. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (21). O Milan, por sua vez, está eliminado da competição.

continua após a publicidade

Benfica x Monaco: como foi o jogo?

O primeiro tempo entre os times começou quente. Ambas as equipes estavam disputando muito, se atacando e defendendo com unhas e dentes. A primeira parte foi nesses moldes, porém, aos 22', o Benfica foi mais assíduo na pressão, sendo muito forte na marcação na primeira parte do campo, o que resultou numa bola roubada. Em ataque rápido, a bola roubada caiu nos pés de Pavlidis, que cruzou e Aktürkoğlu mandou para o gol.

Benfica e Monaco fizeram jogo eletrizante pela Champions. (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Porém, a situação logo mudou. Pressionando em busca de reverter o resultado, o Monaco pressionou a saída de bola do Benfica. Desta vez, a bola ficou com a linha de defesa do time francês que deu um chutão para o ataque. Embolo fez o pivô e a bola sobrou para Minamino, que chutou e foi feliz, assim empatando o placar do jogo.

continua após a publicidade

O intervalo não esfriou os times. Em menos de dez minutos do apito inicial da segunda etapa, Monaco pressionava no ataque. A bola foi para Minamino que, em jogada muito bem trabalhada, o japonês cruzou, Embolo fez corta-luz e a bola sobrou para Ben Seghir, que chutou sem chances para o goleiro.

Na segunda parte do segundo tempo, o Monaco vinha melhor no jogo. Porém, em uma das chegadas do Benfica ao ataque, Kehrer não conseguiu chegar na bola a tempo e acabou atingindo o tornozelo do jogador do Benfica, ocasionando pênalti para a equipe. O artilheiro Pavlidis não decepcionou e marcou para o time português.

Benfica se classificou em jogo eletrizante. (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

➡️ Milan tropeça com um a menos e Feyenoord se classifica na Champions League

Porém, isso não foi necessário para desanimar o Monaco, que em lance rápido, após bola afastada pela defesa, Ilenikhena conseguiu proteger bem a bola, deixando o defensor no chão. O jogador sobrou sozinho contra o goleiro, e no um contra um, não decepcionou e venceu. Entretanto, em poucos minutos, Benfica pressionou no campo de ataque. A bola foi cruzada e Kökçü estufou as redes, dando a classificação para o Benfica.

O que vem por aí?

Após a classificação na Champions, o Benfica vem embalado para a próxima partida, que será contra o Boavista pela Liga Portugal. O time não perde há seis jogos, vencendo cinco jogos seguidos e empatando neste jogo da Champions League. A equipe está em segundo colocado na liga nacional e apenas dois pontos atrás do líder. O Monaco, por outro lado, apesar da eliminação da Champions, fez baita jogo pela liga. O time goleou o Nantes e seu próximo jogo será contra o Lille. Ambos os times disputam estão no G5 da Ligue 1.

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 3(4) x (3)3 Monaco

Jogo de volta — Playoffs — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR);

🕴️ Arbitragem: Glenn Nyberg (árbitro); Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (assistentes); Rob Dieperink (VAR)

⚽ Gols: Aktürkoğlu (BEN 22'/1T), Minamino (MON 32'/1T), Ben Seghir (MON 51'/2T), Pavlidis (BEN 76'/2T), Ilenikhena (MON 81'/2T) e Kökçü (BEN 84'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Akliouche (MON), Barreiro (BEN) e Amdouni (BEN)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Santos, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursness, Barreiro e Kokçu; Schjelderup, Pavlidis e Akturkoglu

MONACO (Técnico: Adolf Hütter)

Majecki; Diatta, Singo, Kehrer, Mawissa e Caio Henrique; Ben Seghir, Camara, Akliouche; Minamino e Embolo