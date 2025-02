Milan tropeça com um a menos e Feyenoord se classifica na Champions League

O Feyenoord empatou com o Milan por 1 a 1 nesta terça-feira (18), no Estádio San Siro, em duelo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Santiago Giménez marcou a favor dos Rossoneri, e Carranza saiu do banco de reservas para deixar tudo igual. Após 50 anos, o time dos Países Baixos está classificado para as oitavas de final da competição.

Com o resultado, o Feyenoord está classificado para a próxima fase da Champions League, que será disputada entre os dias 4 e 12 de março. A equipe holandesa tem duas opções de adversário: Inter de Milão, da Itália, ou Arsenal, da Inglaterra. O sorteio será realizado nesta sexta-feira (21). O Milan, por sua vez, está eliminado da competição.

Milan x Feyenoord: como foi o jogo?

O primeiro tempo do Milan foi avassalador. Com 37 segundos de jogo, no primeiro lance de ataque da partida, Santiago Giménez abriu o placar do confronto. A jogada começou em escanteio a favor dos Rossoneri no lado direito e chegou em João Félix, que cruzou na segunda trave. Thiaw cabeceou para o meio da área, e o camisa 7 completou o lance após vencer disputa no alto. A pressão seguiu intensa, com domínio do time italiano em finalizações (11) e posse de bola (64%), mas o segundo gol não veio.

Camisa 7 do Milan, Giménez pede desculpas a torcida do Feyenoord, seu ex-clube (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Contudo, um lance na segunda etapa mudou o roteiro aos seis minutos de partida. Theo Hernández, que já tinha cartão amarelo, foi expulso de jogo após simulação. Na ocasião, o jogador recebeu passe de Rafael Leão no lado esquerdo da área e caiu no gramado após contato com defensor do Feyenoord.

Nessa situação, o Feyenoord assumiu o protagonismo da partida. Aos 28 minutos, a equipe girava a bola no ataque, até chegar ao lado esquerdo do campo, onde Bueno cruzou na pequena área. Carranza, que entrou no intervalo, cabeceou sozinho e empatou o jogo.

✅ FICHA TÉCNICA

Milan 1x1 Feyenoord

Jogo de volta — Play-offs — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA);

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (árbitro); Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (assistentes) e Tomasz Kwiatkowski (VAR)

⚽ Gols: Gimenez (MIL — 1'/1T) e Carranza (FEY — 28'/2T)

🟨 Cartões amarelos: João Félix e Rafael Leão (MIL); Moder (FEY)

🟥 Cartão vermelho: Hernández (MIL) e Read (FEY)

⚽ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah (Chukwueze), Reijnders (Abraham); Pulišić (Bartesaghi), João Félix, Rafael Leão; Giménez (Fofana).

FEYENOORD (Técnico: Brian Priske)

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno (Stengs); Moussa (Mitchell), Redmond (Carranza), Igor Paixão.