Bayern de Munique e Celtic se enfrentam nesta terça-feira (18) para decidir uma das vagas restantes nas oitavas de final da UEFA Champions League. Em entrevista à "Sky Sports", Brendan Rodgers, treinador do time escocês, disse que insistiu para que seu time enfrente os Bávaros sem medo e sem arrependimentos.

- É um desafio de alto nível [...]. É algo que queremos abraçasr. Quando você chega a esta altura, você quer enfrentar times de alto nível. Eu acho que basta deixar claro que quando você chega a este nível, você tem que jogar sem qualquer medo - declarou o treinador norte-irlandês.

Após a derrota por 2 a 1 no Celtic Park, o time de Rodgers precisa vencer o Bayer, na Allianz Arena, por dois gols de diferença ou mais para poder voltar às oitavas de final da Champions League depois de 12 anos.

A última vez em que o Celtic disputou as oitavas de final da Champions foi na temporada 2012-13. Naquela oportunidade, o time celta terminou em 2° lugar no grupo G, tendo enfrentado Barcelona (1°), Benfica (3°) e Spartak de Moscou (4°). A campanha terminou na próxima fase, quando foram eliminados pela Juventus no agregado de 5 a 0.

Celtic tenta classificação para as oitavas de final da Champions nesta terça-feira (18) contra o Bayern - (Foto: AFP)

Os caminhos de Bayern e Celtic na Champions League

O Bayern de Munique terminou a fase de liga da Champions na 12ª colocação com 15 pontos em cinco vitórias e três derrotas; 20 gols marcados (4° melhor ataque) e 13 gols sofridos (17° melhor defesa).

O Celtic foi o 21° colocado com 12 pontos conquistados em três vitórias, três empates e duas derrotas; 14 gols (17° melhor ataque) e 16 gols sofridos (11° pior defesa).