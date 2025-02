PSG e Brest se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pela volta dos play-offs da Champions League. Em confronto nacional, os comandados de Luis Enrique despacharam os adversários por 3 a 0, com absoluto domínio e show de Ousmane Dembélé. Por isso, podem perder por até dois gols de diferença que garantem o avanço às oitavas de final; para os visitantes, será necessário vencer por quatro gols ou mais para a classificação, enquanto três gols forçam a prorrogação. Quem avançar enfrentará Liverpool ou Barcelona nas oitavas de final. O confronto terá transmissão do Space e da MAX.

continua após a publicidade

➡️ Pochettino ‘esquece’ trio estrelado do PSG e revela melhor jogador que treinou

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Brest

Jogo de volta - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: Space (TV fechada) e MAX (streaming)

🕴️ Arbitragem: Michael Oliver-ING (árbitro); Stuart Burt-ING e James Mainwaring-ING (auxiliares); Andy Madley-ING (quarto árbitro); Michael Salisbury-ING e Peter Bankes-ING (VAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola



❌ Desfalque: Warren Zaïre-Emery (lesionado)

BREST (Técnico: Eric Roy)

Marco Bizot; Luc Zogbe, Brendan Chardonnet, Soumaila Coulibaly e Mathias Pereira Lage; Pierre Lees-Melou, Hugo Magnetti e Kamory Doumbia; Romain Faivre, Ludovic Ajorque e Mama Baldé



❌ Desfalques: Jordan Amavi, Bradley Locko, Jonas Martin, Romain Del Castillo e Ibrahim Salah (lesionados)

continua após a publicidade