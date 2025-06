Pai de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui revelou estar lidando com uma doença. Em meio a transmissão realizada nas redes sociais, ele revelou que lida com epilepsia, precisando tomar cinco remédios por dia. Ainda segundo Mounir, as pessoas na rua se aproveitam de sua fragilidade.

— Você tem que ser respeitoso. Se você não me conhece, não fale de mim. Eu tenho epilepsia e preciso tomar cinco comprimidos por dia. Vamos ver se consigo te dar um comprimido igual ao meu, vamos ver como você se sente. Peço respeito porque ninguém te desrespeitou. Às vezes, ando na rua e já fui assaltado muitas vezes. Por causa da minha doença, as pessoas se aproveitam de mim — desabafou.

Ainda durante a transmissão, Mounir negou as acusações de que estaria sob influência de substâncias ilegais em vídeos divulgados recentemente nas redes sociais. De acordo com o pai de Lamine, ele vem passando por um 'sofrimento que dura anos'.

— Eu respeito se você não me conhece. Lamine Yamal está lá fora, no campo, lutando por sua família, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por sua avó. Mas você vem até mim dizendo 'esse cara está chapado'... Eu não vou te dizer o que você está fazendo. Eu não estou chapado, sou um pai que sofre há muitos anos — disse.

Pai de Lamine já foi esfaqueado

Em 2024, Mounir foi esfaqueado em um estacionamento do município espanhol Mataró. Ele foi encaminhado para o hospital Can Ruti de Badalona, onde está sob cuidados, e sem risco de vida. A informação do caso, noticiada inicialmente pelo La Vanguardia, foi aprofundada pelo portal Relevo.

O motivo teria sido uma briga anterior entre o pai do prodígio de La Masia e um dos suspeitos. A mídia espanhola ainda não divulgou informações complementares sobre o caso. Porém, Mounir está 'fora de perigo' e já retornou para casa, onde se recupera do incidente.

