Após a aposentadoria de Claudio Ranieri, a Roma se movimentou rápido e anunciou, nesta sexta-feira (6), o substituto do lendário comandante. Trata-se de Gian Piero Gasperini, que marcou época na Atalanta durante os últimos nove anos em Bérgamo.

Gasperini, de 67 anos, assinou um contrato de três anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2028. Com o novo desafio, o experiente treinador terá, além das competições nacionais, a disputa da Europa League, já que Ranieri conduziu os Giallorossi ao quinto lugar no Campeonato Italiano de 2024/25.

Ranieri deixou o cargo na área técnica aos 73 anos e se tornou conselheiro dos proprietários romanistas nas questões esportivos. Com isso, foi fotografado ao lado de Gian Piero no anúncio oficial, como uma espécie de passagem de bastão.

🌌 A trajetória de Gian Piero Gasperini, substituto de Claudio Ranieri na Roma

Gasperini, que vestiu a camisa de clubes como Juventus, Palermo e Salernitana em sua jornada como jogador, iniciou os trabalhos fora das quatro linhas como técnico do Crotone, ainda em 2003. Posteriormente, passou por Genoa (duas trajetórias), Inter de Milão e Palermo, tendo sido marcado por fazer apenas cinco jogos com os Nerazzurri.

O treinador chegou à Atalanta em julho de 2016, e deu grandes alegrias ao torcedor. Além das trajetórias positivas no âmbito nacional em seguidas temporadas, incluindo campanha de quartas de final da Champions League, o clube alcançou a conquista da Europa League pela primeira vez em sua história, em 2023/24, ao superar o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso e findar uma invencibilidade de 51 jogos na temporada.

