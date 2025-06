Torcedores albaneses rasgam bandeira sérvia antes do jogo

Torcedores da Albânia rasgaram uma bandeira da Sérvia antes da partida entre as duas seleções, neste sábado (7). Ambas as nações tem conflitos histórico que acontecem por conta de conflitos políticas e pela Guerra dos Balcãs.

Na ocasião, um grupo de torcedores albaneses rasgaram uma bandeira servia e proferiram termos nacionalistas. Na sequência, um dos torcedores veio a jogar a bandeira no chão.

As duas seleções tem uma rivalidade histórica que está atrelada a conflitos políticos e por independência de regiões que aconteceram durante a Guerra dos Balcãs. O conflito resultou em mais 100 mil mortos após limpezas éticas produzidas pelo exercito sérvio e croata.

Em campo, Albânia e Sérvia vão empatando por 0 a 0, em Tirana, em confronto válido pelo Grupo K das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções estão na mesma chave da Inglaterra.

Bandeira menor no estádio

A tensão antes da partida continuou acontecendo dentro do Air Albania, em Tirana, onde a partida está sendo disputada. Na ocasião, a bandeira da Sérvia foi estendida com o menor tamanho possível ao ser exibida ao lado dos emblemas do país, Uefa e da Fifa.

Terceiro confronto entre as duas seleções

Essa é a terceira partida entre as duas seleções na história. A outra aconteceu durante as Eliminatórias para Eurocopa no ano de 2014, quando Albânia e Sérvia se enfrentaram no estádio Partizan, em Belgrado. No entanto, o confronto foi abandonado por uma briga.

Confronto começou após a entrada de um drone que estava escrito "Autochtonous", referência a autonomia albanesa. Isso levou o meio Mitrovic, embalado pelas vaias da torcida, a puxar o objeto de campo. A atitude foi reprovada pelos jogadores albaneses que foram para cima do camisa 13 e isso levou os torcedores sérvios, únicos presentes no estádio, a invadirem o gramado.

Por conta da confusão, a partida foi abandona e a Albânia foi considerada a vencedora por WO. Ambas as seleções voltaram a se enfrentar no ano seguinte, dessa vez na Albânia, e a Sérvia venceu por 2 a 0.