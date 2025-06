Tottenham pode contratar técnico sensação da Premier League

Após demitir Ange Postecoglou, o Tottenham está perto de contratar um novo comandante. Segundo o jornal inglês "The Mirror', o dinamarquês Thomas Frank deverá ser confirmado para assumir o cargo que foi deixado por Ange Postecoglou na semana que vem.

Por conta disso, Daniel Levy, presidente do clube, já quer contar com sua primeira contratação de impacto para a próxima temporada. Ainda de acordo com o tablóide, ela seria a chegada do atacante camaronês Mbeumo, que foi o destaque do Brentford, que equipe do dinamarquês, na última temporada.

Vale lembrar que o jogador foi um dos artilheiros da última Premier League com 20 gols marcados e sete assitências, isso ajudou os Bees a terminarem na parte de cima da tabela. Apenas Salah, Haaland e Isak marcaram mais vezes dentro da competição que o franco-camaronês.

Concorrência do United

No entanto, os Spurs enfrentam a concorrência do Manchester United pela contratação do atacante, de 25 anos. Os Diabos Vermelhos tem conversas avançadas com os representantes do jogador, mas ainda não acertou com o Brentford.

Além disso, também oferece um acordo salarial que é maior do que o que foi oferecido pelo atual campeão da Liga Europa. Por outro lado, os Lilywhites contam que a possível chegada de Frank e a classificação para a próxima Champions League possam ajudar a convencer o jogador a se transferir para a equipe londrina.

Mbeumo em ação pelo Brentford (Foto: Reprodução)

Thomas Frank e Mbeumo ajudaram o Brentford a se estabelecer dentro da Premier League nas últimas temporadas. O camaronês foi o destaque da equipe na última temporada após suprir a saída de Ivan Toney, que acertou com o Al-Alhi, da Arábia Saudita.