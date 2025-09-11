Em entrevista, Mbappé comenta vida pessoal e disputa trabalhista com PSG

Kylian Mbappé concedeu entrevista ao jornal francês "L’Équipe" em que falou sobre sua trajetória de dez anos no futebol profissional, as pressões da carreira, a relação com dinheiro e família. Além disso, o astro francês abordou temas delicados como a disputa trabalhista que mantém com o Paris Saint-Germain.

Sobre a pressão de ser uma estrela, o francês afirmou que não se permite falhar e que sempre exigiu o máximo de si mesmo. Questionado sobre o impacto do dinheiro, reconheceu que pode gerar problemas. Além disso, ressaltando a importância de manter vínculos de confiança ao longo da carreira.

— Quanto mais dinheiro você tem, mais problemas você tem. Tem gente que não vê que sua vida está mudando; quer manter a imagem de quando você era criança, de quando você estava com elas… Mas você não é mais o mesmo. Você tem responsabilidades, compromissos, um trabalho e contas a pagar. Se alguém te acompanha no caminho, é uma história linda. É bom crescer, chegar ao topo, com a mesma família e uma base de confiança. Mas às vezes não dá certo, e você tem que saber dizer. Isso não significa que o vínculo esteja quebrado, mas que esse relacionamento não está funcionando — afirmou o francês.

Kylian Mbappé comemora gol da vitória do Real Madrid sobre Osasuna na estreia de La Liga (Foto: Javier SORIANO / AFP)

Ao falar sobre derrotas e emoções, revelou que só chora quando está lesionado. Lembrou, no entanto, ter ficado próximo disso quando o PSG foi eliminado pelo Manchester City na semifinal da Liga dos Campeões de 2021, partida em que não pôde atuar.

— Só choro quando estou lesionado. Acho que as derrotas, de uma forma ou de outra, são merecidas. Ninguém merece uma lesão. Você tem maior ou menor influência nas derrotas. Mas a última vez que quase chorei por causa de futebol foi quando perdemos com o PSG para o Manchester City, no jogo de volta da semifinal da Champions League, em 2021. Nesses momentos, o que te diferencia dos milhões de pessoas que te assistem na televisão? Nada — revelou o Mbappé.

O Manchester City eliminou o PSG na semifinal da Champions League, em 2021 (Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Ação contra o PSG

Por fim, falou sobre a disputa trabalhista com o PSG. O atacante afirmou que a cobrança judicial tem caráter legal e se baseia em direitos trabalhistas. Mbappé afirmou que apenas busca receber valores que considera devidos e que foram conquistados durante sua passagem pelo PSG. Ele ressaltou que mantém carinho pela instituição e pelos ex-companheiros, mas que a situação exigiu uma reação.

— É minha responsabilidade por lei; é lei trabalhista. O procedimento deu a impressão de que eu queria prejudicar o PSG. Assinei um contrato de trabalho. Eu só queria ser pago. Não tenho nada contra o PSG, amo este clube, tenho amigos lá. Mas é a única maneira de receber o que me devem, algo que conquistei com o suor do meu rosto. Goste ou não, ainda é um trabalho — finalizou o jogador.

