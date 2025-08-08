menu hamburguer
Botafogo avança pela contratação de Chris Ramos, do Cádiz CF

Atacante foi um dos destaques da equipe espanhola na última temporada

Chris Ramos, do Cádiz, entrou na mira do Botafogo (Foto: Divulgação/Cádiz)
Dia 08/08/2025
O Botafogo avançou pela contratação do centroavante Chris Ramos, de 28 anos, do Cádiz, da Espanha. A SAF tem conversas adiantadas com o clube espanhol para a transação e aposta no jogador como boa peça para aumentar o nível do elenco, tendo em vista sua versatilidade e perfil adequado para o estilo do técnico Davide Ancelotti.

➡️ Botafogo anuncia contratação do goleiro Neto

Chris Ramos acenou positivamente para a oferta do Botafogo e há confiança por um acerto nos próximos dias. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.

As informações foram publicadas inicialmente pelo site "GE" e confirmadas pela reportagem do Lance! nesta sexta-feira (9).

Centroavante de origem, Chris Ramos também pode cair pelos lados do gramado, principalmente pela ponta direita. O setor é tratado como prioridade pelo Botafogo na janela, e a SAF vem encontrando dificuldade no mercado.

Na última temporada, o camisa 16 do Cádiz marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. A equipe estava na segunda divisão espanhola e terminou na 13ª colocação.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo vê a necessidade de mais um centroavante no elenco. Atualmente, apenas Arthur Cabral tem sido utilizado no setor como peça de ofício, já que Mastriani conta com pouco prestígio. O uruguaio, contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, tem apenas um jogo sob o comando de Davide Ancelotti - justamente o último compromisso, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

