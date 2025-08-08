O Botafogo avançou pela contratação do centroavante Chris Ramos, de 28 anos, do Cádiz, da Espanha. A SAF tem conversas adiantadas com o clube espanhol para a transação e aposta no jogador como boa peça para aumentar o nível do elenco, tendo em vista sua versatilidade e perfil adequado para o estilo do técnico Davide Ancelotti.

Chris Ramos acenou positivamente para a oferta do Botafogo e há confiança por um acerto nos próximos dias. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro.

As informações foram publicadas inicialmente pelo site "GE" e confirmadas pela reportagem do Lance! nesta sexta-feira (9).

Centroavante de origem, Chris Ramos também pode cair pelos lados do gramado, principalmente pela ponta direita. O setor é tratado como prioridade pelo Botafogo na janela, e a SAF vem encontrando dificuldade no mercado.

Na última temporada, o camisa 16 do Cádiz marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. A equipe estava na segunda divisão espanhola e terminou na 13ª colocação.

O Botafogo vê a necessidade de mais um centroavante no elenco. Atualmente, apenas Arthur Cabral tem sido utilizado no setor como peça de ofício, já que Mastriani conta com pouco prestígio. O uruguaio, contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, tem apenas um jogo sob o comando de Davide Ancelotti - justamente o último compromisso, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.