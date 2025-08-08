menu hamburguer
Flamengo

Flamengo divulga lista de inscritos nas oitavas da Libertadores

Rubro-Negro encara o Internacional na próxima fase, decidindo a classificação fora do Rio

Carrascal, Emerson Royal e Plata em treino do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
18:13
O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (8) a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Os recém-contratados Jorginho, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal ficam à disposição do técnico Filipe Luís.

Como a Conmebol permitia apenas cinco alterações para a próxima fase, o Rubro-Negro retirou Felipe Lima, Jorge Mora e Rayan Lucas, além de Gerson e Wesley, que foram negociados nesta janela de transferências com o futebol europeu.

Na fase oitavas de final, o Flamengo irá enfrentar o Internacional. O jogo dei ida será na próxima quarta-feira (13), no Maracanã, e a volt no dia 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para as quartas de final, novas alterações na lista poderão ser feitas pela comissão técnica.

A campanha do Flamengo na fase de grupos da competição continental deixou a desejar. O Rubro-Negro ficou na segunda colocação do Grupo C, com os mesmos 11 pontos da LDU (EQU), que avançou na liderança.

Flamengo avançou em segundo na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Veja a lista de inscritos pelo Flamengo:

Goleiros: Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti

Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, Da Mata, Carbone, Iago, João Victor

Laterais-direitos: Varela, Emerson Royal, Daniel Sales, Gusttavo

Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Alex Sandro

Volantes: Erick Pulgar, Saúl, De la Cruz, Jorginho, Allan, Evertton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves, Luiz Felipe

Meias: Arrascaeta, Carrascal, Lorran, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jheferson.

Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael, Plata, Felipe Teresa, Shola, Wallace Yan, Camargo e Douglas.

