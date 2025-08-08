Flamengo divulga lista de inscritos nas oitavas da Libertadores
Rubro-Negro encara o Internacional na próxima fase, decidindo a classificação fora do Rio
O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (8) a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Os recém-contratados Jorginho, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal ficam à disposição do técnico Filipe Luís.
Saúl fala sobre adaptação ao Flamengo e elogia torcida
Como a Conmebol permitia apenas cinco alterações para a próxima fase, o Rubro-Negro retirou Felipe Lima, Jorge Mora e Rayan Lucas, além de Gerson e Wesley, que foram negociados nesta janela de transferências com o futebol europeu.
Na fase oitavas de final, o Flamengo irá enfrentar o Internacional. O jogo dei ida será na próxima quarta-feira (13), no Maracanã, e a volt no dia 20, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Para as quartas de final, novas alterações na lista poderão ser feitas pela comissão técnica.
A campanha do Flamengo na fase de grupos da competição continental deixou a desejar. O Rubro-Negro ficou na segunda colocação do Grupo C, com os mesmos 11 pontos da LDU (EQU), que avançou na liderança.
Veja a lista de inscritos pelo Flamengo:
Goleiros: Rossi, Lucas Furtado, Matheus Cunha, Dyogo Alves, Léo Nannetti
Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, Da Mata, Carbone, Iago, João Victor
Laterais-direitos: Varela, Emerson Royal, Daniel Sales, Gusttavo
Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas, Viña, Alex Sandro
Volantes: Erick Pulgar, Saúl, De la Cruz, Jorginho, Allan, Evertton Araújo, Pablo Lúcio, João Alves, Luiz Felipe
Meias: Arrascaeta, Carrascal, Lorran, Matheus Gonçalves, Guilherme, Lucas Vieira, Joshua e Jheferson.
Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Juninho, Bruno Henrique, Michael, Plata, Felipe Teresa, Shola, Wallace Yan, Camargo e Douglas.
Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Tudo sobre
