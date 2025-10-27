Em crise na Europa, ex-Flamengo manda recado a torcida: 'Faz tempo'

Revelado pelo Flamengo e torcedor declarado do clube, João Gomes agora demonstra estar construindo uma relação de amor com outro clube: o Wolverhampton, da Inglaterra, equipe que defende desde 2023. Enfrentando um período difícil em campo, o volante agradeceu o apoio da torcida mesmo diante dos resultados adversos.

Nas redes sociais, João Gomes agradeceu publicamente o empenho da torcida do Wolves nas partidas em casa, destacando a presença constante no Molineux Stadium apesar dos resultados ruins, algo que, segundo ele, seria incomum em outros clubes. O brasileiro também prometeu dedicação e melhores desempenhos nas próximas partidas. Abaixo, veja a mensagem do jogador:

Tradução: Faz tempo que não ganhamos um jogo na Premier League e vocês continuam lotando o estádio em todos os jogos. O que podemos dizer? 90% dos torcedores de outros times já teriam nos abandonado, mas vocês continuam aqui e os seus continuarão. Só um obrigado, prometemos trabalhar duro e dar o nosso melhor.

A declaração ocorreu após a derrota por 3 a 2 para o Burnley, em partida marcada pelo gol da vitória adversária nos acréscimos, anotado por Lyle Foster, diante de um estádio lotado. O resultado intensificou os protestos da torcida naquele momento, o que refletiu na insatisfação com a fase vivida pela equipe.

João Gomes saiu do banco de reservas aos 28 minutos do segundo tempo para substituir o compatriota André. A partida marcou o 100º jogo do ex-Flamengo pelo Wolves, clube pelo qual o meio-campista soma sete gols e quatro assistências desde sua chegada ao futebol europeu.

Wolves em 2025/26 👎

Não por acaso, um dos principais alvos das vaias ao apito final foi Vítor Pereira, apontado como o principal responsável pelo desempenho abaixo do esperado neste início de temporada. O treinador, que assumiu o comando em dezembro do ano passado, foi peça fundamental na recuperação que garantiu a permanência do Wolverhampton na elite inglesa em 2024/25, com dez vitórias em 22 partidas e uma sequência de seis triunfos consecutivos entre março e abril. No entanto, o cenário se inverteu em 2025/26, e a equipe voltou a enfrentar dificuldades dentro de campo.

