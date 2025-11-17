menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Eliminado, treinador da Nigéria acusa RD Congo de 'trapaça': 'Fez vodu'

Eric Chelle critica rivais após queda nos pênaltis e questiona conduta de jogadores congoleses

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
16:32
Atualizado há 1 minutos
Eric Chelle é treinador da Nigéria (Foto: Divulgação/Nigéria)
imagem cameraEric Chelle é treinador da Nigéria (Foto: Divulgação/Nigéria)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Nigéria voltou a ficar fora de uma Copa do Mundo e a eliminação deste domingo (16) ganhou ainda mais tensão após acusações feitas pelo técnico Eric Chelle. O comandante nigeriano afirmou que RD Congo teria recorrido a práticas inadequadas durante as cobranças de pênaltis durante a repescagem das Eliminatórias Africanas à Copa do Mundo de 2026. A disputa terminou em 4 a 3 para os congoleses, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O treinador afirmou que jogadores congoleses adotaram práticas que, segundo ele, interferiram no ambiente das cobranças e ultrapassaram os limites esportivos. Ele relatou que a atitude do rival influenciou seu comportamento logo após o último pênalti convertido por Chancel Mbemba, quando precisou ser contido pela própria comissão técnica.

continua após a publicidade

— Durante a disputa de pênaltis, alguém de Congo fez vodu. Toda vez, toda vez. Por isso eu estava um pouco nervoso depois da disputa — revelou Chelle.

Nigéria fora da Copa do Mundo

Antes da frustração no desempate, a Nigéria havia alimentado esperanças de classificação com atuações positivas. A equipe vinha embalada pela vitória por 4 a 1 sobre o Gabão na semifinal do playoff e ainda abriu o placar rapidamente contra a RD Congo, com Frank Onyeka, logo aos três minutos.

continua após a publicidade

O empate veio pouco depois da metade do primeiro tempo, quando Meschak Elia aproveitou uma brecha na defesa nigeriana para igualar o placar. A partir daí, a partida seguiu equilibrada até o fim do tempo regulamentar, sem que nenhum dos lados conseguisse retomar a vantagem.

A Nigéria está na repescagem das Eliminatórias Africanas à Copa do Mundo de 2026 (Foto: Phill Magakoe/AFP)
A Nigéria está fora da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Phill Magakoe/AFP)

Nos pênaltis, o goleiro Timothy Fayulu se destacou ao defender a cobrança de Semi Ajayi, abrindo caminho para que Mbemba convertesse o chute que selou a classificação congolesa para o Mundial.

A Nigéria, mesmo com nomes de peso como Victor Osimhen e Ademola Lookman, fica novamente de fora da Copa — a segunda ausência consecutiva — e tentará reconstruir seu ciclo após mais uma campanha frustrante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias