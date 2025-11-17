Eliminado, treinador da Nigéria acusa RD Congo de 'trapaça': 'Fez vodu'
Eric Chelle critica rivais após queda nos pênaltis e questiona conduta de jogadores congoleses
A Nigéria voltou a ficar fora de uma Copa do Mundo e a eliminação deste domingo (16) ganhou ainda mais tensão após acusações feitas pelo técnico Eric Chelle. O comandante nigeriano afirmou que RD Congo teria recorrido a práticas inadequadas durante as cobranças de pênaltis durante a repescagem das Eliminatórias Africanas à Copa do Mundo de 2026. A disputa terminou em 4 a 3 para os congoleses, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.
O treinador afirmou que jogadores congoleses adotaram práticas que, segundo ele, interferiram no ambiente das cobranças e ultrapassaram os limites esportivos. Ele relatou que a atitude do rival influenciou seu comportamento logo após o último pênalti convertido por Chancel Mbemba, quando precisou ser contido pela própria comissão técnica.
— Durante a disputa de pênaltis, alguém de Congo fez vodu. Toda vez, toda vez. Por isso eu estava um pouco nervoso depois da disputa — revelou Chelle.
Nigéria fora da Copa do Mundo
Antes da frustração no desempate, a Nigéria havia alimentado esperanças de classificação com atuações positivas. A equipe vinha embalada pela vitória por 4 a 1 sobre o Gabão na semifinal do playoff e ainda abriu o placar rapidamente contra a RD Congo, com Frank Onyeka, logo aos três minutos.
O empate veio pouco depois da metade do primeiro tempo, quando Meschak Elia aproveitou uma brecha na defesa nigeriana para igualar o placar. A partir daí, a partida seguiu equilibrada até o fim do tempo regulamentar, sem que nenhum dos lados conseguisse retomar a vantagem.
Nos pênaltis, o goleiro Timothy Fayulu se destacou ao defender a cobrança de Semi Ajayi, abrindo caminho para que Mbemba convertesse o chute que selou a classificação congolesa para o Mundial.
A Nigéria, mesmo com nomes de peso como Victor Osimhen e Ademola Lookman, fica novamente de fora da Copa — a segunda ausência consecutiva — e tentará reconstruir seu ciclo após mais uma campanha frustrante.
