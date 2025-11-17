Guardiola manda ao Barcelona recado após alcançar mil partidas
Técnico celebra marca histórica, rememora jogos marcantes e afasta possibilidade de retorno ao Barça
Pep Guardiola concedeu entrevista à rádio RAC-1 nesta segunda-feira para celebrar um feito raro: a marca de mil partidas como treinador profissional. O técnico do Manchester City analisou sua trajetória, destacou confrontos que marcaram sua carreira e reforçou a dimensão de seus números. Além disso, falou sobre o possível retorno ao Barcelona.
Com 40 títulos conquistados e um aproveitamento de 71,6%, superior ao de nomes como Alex Ferguson, José Mourinho, Carlo Ancelotti e Luis Enrique, o espanhol avaliou o caminho percorrido até aqui antes de comentar seus duelos memoráveis. Ele também revisitou momentos marcantes, citando goleadas históricas e campanhas de Champions League que, segundo ele, moldaram sua trajetória no comando das equipes pelas quais passou.
— Sinto muito pelos críticos, mas vencemos muitas partidas. Nos saímos muito bem. Tenho muito carinho pela vitória por 6 a 2 no Bernabéu. Também pela semifinal de Champions League contra o Bayern em Munique, embora o Atlético tenha nos eliminado. E também pela semifinal contra o Real Madrid, que considero o ponto alto desta década no Manchester City. Houve grandes jogos, sim — relembrou Pep.
Sem planos de retorno ao Barça
Guardiola já havia descartado há alguns anos a possibilidade de voltar ao comando técnico do Barcelona e reforçou essa posição ao ser questionado novamente. O treinador explicou que enxerga ciclos naturais no futebol e afirmou que, no momento, não considera retornar ao clube em nenhuma função diretiva.
— Não rejeito o Barça; tanto como jogador quanto como treinador, ele me deu tudo, mas há fases na vida. Há jovens treinadores que terão a ambição de fazer o que fomos capazes de fazer no passado. Voltar ao Barça? Como presidente? Por favor — desabafou o treinador. Que, na sequência, apesar de negar qualquer movimento iminente, Guardiola elogiou o ambiente político e esportivo do clube catalão, citando a vitalidade institucional e o impacto de projetos distintos dentro do Barcelona.
— O Barça é o maior, o mais bonito e o mais especial clube do mundo porque permite tudo isso. É um clube vivo; sempre há novidades. O importante é não perder o foco quando há barulho. Se perde o foco, você comete erros e estraga tudo — finalizou o espanhol
