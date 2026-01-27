Dupla do Tottenham sofre acidente a caminho de jogo da Champions League
Spurs enfrentam o Eintracht Frankfurt na Alemanha, pela última rodada da fase de liga continental
- Matéria
- Mais Notícias
O Tottenham recebeu uma notícia preocupante antes da última rodada da fase de liga da Champions. Randal Kolo Muani e Wilson Odobert, dois dos principais jogadores do elenco, sofreram um acidente a caminho da Alemanha, palco do confronto dos Spurs com o Eintracht Frankfurt.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sete torcedores do PAOK morrem em acidente a caminho de jogo pela Europa League
Futebol Internacional27/01/2026
- Futebol Internacional
Liziero é destaque da goleada do Nacional no Campeonato Português antes de pegar gigantes
Futebol Internacional27/01/2026
- Futebol Internacional
Ex-Corinthians, Caetano mostra confiança em temporada do Vissel Kobe
Futebol Internacional27/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar do susto, ambos estão bem e não sofreram nenhum tipo de dano corporal. A Ferrari na qual os dois estavam, porém, ficou com o para-choque frontal destruído após um dos pneus furar, o que gerou a situação envolvendo a dupla. Ambos estavam ainda na zona do Reino Unido, em Hertfordshire.
- Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite - declarou o técnico Thomas Frank, em entrevista coletiva que antecede o confronto com os germânicos.
🧠 O que você precisa saber sobre a decisão do Tottenham na Champions?
A bola rola para Eintracht Frankfurt e Tottenham às 17h (de Brasília) desta quarta-feira (18). Simultaneamente, acontecem todos os outros 17 jogos da oitava rodada da fase de liga continental. A tendência é que Kolo Muani e Odobert estejam disponíveis, segundo informado pelo site oficial do clube inglês.
➡️ Frankfurt x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Com 14 pontos e na quinta colocação, os Spurs precisam apenas de uma vitória no gramado do oponente para se garantir entre os oito melhores, o que faria com que os comandados de Frank voltassem à ação apenas nas oitavas de final, pulando a fase de 16 avos. Por outro lado, um tropeço poderia colocá-los entre o nono e o 24º lugar, o que geraria a necessidade de jogar a segunda fase eliminatória.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias